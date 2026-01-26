El Ayuntamiento de León se suma al Día Mundial de la Educación Ambiental con talleres y coloquios en centros escolares

El concejal de Desarrollo Urbano de León, Luis Miguel García Copete, en una de las actividades desarrolladas en el centro educativo Padre Manjón con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental que se celebra este lunes con un programa de actividades dirigido a los centros educativos de Educación Primaria durante esta semana que incluye coloquios y talleres adaptados a los distintos niveles educativos.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha participado en una de estas actividades en el centro educativo Padre Manjón. A través de dinámicas participativas y contenidos ajustados a su edad, el alumnado ha conocido la importancia de cuidar el medio ambiente, buenas prácticas sostenibles y el impacto de sus acciones en el entorno natural, además de participar en actividades lúdicas para reforzar los aprendizajes.

Bajo el lema 'El futuro se enseña hoy', el Ayuntamiento de León apuesta por acercar la educación ambiental al alumnado de Educación Primaria, fomentando el conocimiento del entorno más cercano y promoviendo la responsabilidad individual y colectiva en su protección, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En este caso las actividades se celebrarán en los colegios Padre Manjón y Quevedo y las jornadas no solo buscan transmitir conocimientos, sino también motivar a los menores a informar a sus familias sobre la problemática ambiental actual y ser de esta forma agentes del cambio para buscar un desarrollo más sostenible en la ciudad con el conjunto de la población.

La iniciativa, que se realiza en colaboración con la Junta de Castilla y León, se enmarca en la campaña municipal de educación ambiental vinculada a la conmemoración de fechas de importancia medioambiental, cuyo objetivo es fomentar hábitos sostenibles y promover la implicación de la comunidad educativa en la protección del entorno.

Con estas acciones el Ayuntamiento de León pretende reafirmar su compromiso con la educación ambiental y la sostenibilidad, promoviendo una ciudadanía más consciente, responsable y comprometida con el cuidado del planeta.

HERRAMIENTA "CLAVE"

El Día Mundial de la Educación Ambiental se celebra cada 26 de enero con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la educación como herramienta "clave" para afrontar los principales retos ambientales actuales. Esta fecha fue establecida en 1975, tras la celebración del Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, donde se sentaron las bases de una educación orientada a formar una sociedad informada, crítica y comprometida con la protección del medio ambiente.

La educación ambiental permite comprender la relación existente entre las actividades humanas y el entorno natural, promoviendo valores, actitudes y comportamientos responsables que contribuyen a la conservación de los recursos naturales y a la mejora de la calidad de vida. Según organismos internacionales como la Unesco, la educación ambiental es un pilar fundamental para avanzar hacia un desarrollo sostenible y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.