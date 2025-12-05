El Ayuntamiento de León ultima la exposición 'Reina ella. Urraca I de León' para conmemorar 900 años de su muerte

Archivo - Escultura de la reina Urraca I de León, Castilla y Galicia en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la conmemoración la muerte de la Urraca I de León, Castilla y Galicia en 2026, el Ayuntamiento de León ultima los preparativos de la exposición 'Reina ella. Urraca I de León', que se llevará a cabo en el Museo de León a partir del mes de marzo y contará con obras de arte del Reino de León de fines del siglo XI y tres primeras décadas del siglo XII.

En marzo de 2026 se cumplirán 900 años del fallecimiento de Urraca I de León, Castilla y Galicia, primera mujer reina en la historia de Europa que accedió al trono sin acompañamiento de varón, asumiendo la Corona por derecho propio de herencia de su padre Alfonso VI.

Este hecho "fundamental y sin precedentes" en la soberanía de León y de los reinos hispanos medievales conllevó la ocultación de la figura regia de Urraca I, "denigrada por el hecho primario de ser mujer y ejercer el poder con verdadera vocación de gobierno", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Ante la necesidad de que su reinado sea pensado históricamente, el Ayuntamiento de León ultima los detalles de la exposición y en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha dado el visto bueno a la adjudicación del servicio de transporte de las obras de arte que habrá que trasladar a la ciudad para la instalación de la muestra.

La adjudicataria ha sido la empresa Sit Expedición Arte y Seguridad SL por un importe de 212.435 euros, que se encargará de la provisión de embalajes, traslados, tareas de embalaje, desembalaje y reembalaje de las obras (concentración, sede y dispersión), almacenaje de cajas vacías y gestión de correos de la exposición.

PIEZAS DE MUSEOS ESPAÑOLES E INTERNACIONALES

'Reina ella. Urraca I de León' reunirá importantes piezas de colecciones y museos españoles e internacionales como el Louvre, abarcando diversos géneros y formatos: pintura, escultura, numismática, grabado, manuscrito, obra textil, orfebrería y esmaltes, entre otros.

Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el contrato privado para el préstamo temporal de la figura en marfil del Cristo de San Juan Ortega que cederá la Archidiócesis de Burgos para formar parte de esta exposición. Se trata de la pieza de un taller de trabajos de marfil del que Urraca fue mecenas.

Según ha destacado la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando para sacar adelante esta importante exposición y el año 2026 será en León el año de Urraca I, una mujer "que quiso reinar, pudo reinar y lo hizo con verdadera vocación de gobierno".