Ayuntamiento llevará a cabo labores de desinsectación en los parques caninos de Ávila del 17 al 20 de agosto

ÁVILA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila prevé realizar labores de desinsectación de los parques caninos en las siete parcelas municipales acotadas para perros del 17 al 20 de agosto.

Los trabajos se enmarcan en el Plan de Control de Plagas del Municipio, con el objeto de hacer frente a ectoparásitos y así preservar la salud de las mascotas.

Este tratamiento, que se realiza de forma periódica, se llevará a cabo de 08.30 a 14.00 horas en los diferentes parques caninos de la ciudad, ubicados en las calles Mancebo de Arévalo, La Vida, Ciudad de Alcalá de Henares, Maceros, Víctimas del Terrorismo y José Mayoral, así como en la zona para perros del parque de San Antonio.

Una vez realizado el tratamiento, se precintarán y señalizarán las zonas tratadas, dado que los parques deben permanecer cerrados durante 12 horas después de las actuaciones, señala el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En este intervalo de tiempo, quedará prohibida la entrada de personas o perros, con el fin de garantizar la eficacia del tratamiento y la seguridad de mascotas y usuarios.

Así, el lunes 17 de agosto, se intervendrá en los parques de las calles José Mayoral y Víctimas del Terrorismo, que permanecerán cerrados hasta las 10 horas del día siguiente.

El martes 18 de agosto, el tratamiento se realizará en los parques caninos de las calles Mancebo de Arévalo y La Vida, así como en el situado en el parque de San Antonio.

Estos espacios permanecerán cerrados hasta las 10 horas del 19 de agosto. Y el miércoles 19 de agosto se finalizará con el tratamiento en los parques caninos de las calles Maceros y Ciudad de Alcalá de Henares, que permanecerán cerrados hasta las 10 horas del 20 de agosto.

De igual forma, durante la intervención, la limpieza de los parques caninos se realizará únicamente con agua durante 48 horas, para no utilizar productos que puedan interferir con el insecticida aplicado, que es el de menor toxicidad posible.