El Ayuntamiento nombra 'Voluntaria de Honor' a la ONG de Segovia 'Solidaridad y Medios'

El alcalde Mazarías (izda), la presidenta de la Plataforma, Nélida Cano, y los premiados de 'Solidaridad y Medios', Mercedes Gómez y Juan Antonio Alonso. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA, DICIENBRE 05 (EUROPA PRESS)

La plataforma segoviana 'Solidaridad y Medios' ha sido nombrada 'Voluntario de Honor' durante el acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Segovia con motivo del Día Internacional del Voluntariado, en reconocimiento a su trayectoria en el año en que celebran los 25 desde su fundación.

Sus representantes Mercedes Gómez y Juan Antonio Alonso han recogido este reconocimiento en un encuentro que ha destacado "la labor imprescindible de las personas voluntarias, su generosidad y su contribución a la construcción de un mundo más justo, solidario e inclusivo".

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha señalado que la fecha recuerda "que una ciudad no se mide sólo por sus monumentos o su historia, sino también por la calidad humana de quienes la habitan". El regidor segoviano ha agradecido el trabajo de los voluntarios que "cada día, sin esperar nada a cambio, hacen posible que alguien tenga compañía, que una familia reciba apoyo, que un joven encuentre orientación, o que una causa justa sea visible".

Este año, el de la jornada es 'Cada contribución importa', un recordatorio de que el cambio significativo surge "cuando las personas se unen", porque cada una aporta "algo único y cada acción suma algo extraordinario", según ha resaltado la presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Segovia, Nélida Cano.

Bajo el título 'La solidaridad nos construye', el presidente de la Fundación Torreón de Lozoya, reconocida en 2024 como 'Voluntaria de Honor', Javier Reguera, ha puesto el foco en la solidaridad basada en la empatía y el respeto a los derechos humanos.

El texto subraya que el voluntariado no solo es apoyar a quienes lo necesitan, sino también impulsar acciones en favor del medioambiente, la cultura y la educación, pilares esenciales para una ciudadanía consciente y libre. Asimismo, remarca que promover el voluntariado es una responsabilidad compartida por administraciones, empresas, universidades y la sociedad en su conjunto, pues cada acción individual contribuye a un bien común.

El manifiesto advierte de los riesgos de una sociedad carente de empatía y solidaridad, señalando que estos valores son el mejor antídoto frente al egoísmo, la codicia y la soledad no deseada.

La Plataforma del Voluntariado reivindica el derecho de todas las personas, desde la infancia a la vejez, de elegir ejercer la solidaridad, e invita a la ciudadanía a dar el paso hacia un compromiso que transforma y nos transforma. En definitiva, recuerda que hacer voluntariado es cuidar del mundo.

El acto ha concluido con la foto de familia de las asociaciones presentes, todas ellas integrantes de la Plataforma del Voluntariado de Segovia, que actualmente reúne a 28 entidades del Tercer Sector.