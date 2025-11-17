Ayuntamiento de Palencia acoge la primera de las para tener el borrador del nuevo PGOU en marzo

PALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos de la Casa Consistorial de Palencia ha acogido esta tarde la celebración de la primera de las reuniones del Consejo Consultivo del Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de tener un borrador de este documento en marzo.

Dicho consejo está formado por 30 entidades y seis personas, en su mayoría pertenecientes al tejido asociativo de la ciudad, colegios profesionales, representantes vecinales, así como agentes expertos independientes y líderes de opinión y se reunirá mensualmente.

El concejal delegado del área de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras y Movilidad, Álvaro Bilbao, ha subrayado que el objetivo de estas reuniones no es otro que el de "sentar las bases previas al avance de la revisión del PGOU contando con una participación directa de todos los grupos implicados y haciéndoles partícipes en la redacción del documento desde el inicio, junto con los estudios previos que el equipo redactor está realizando", señala el Consistorio a través de un comunicado.

De esta forma se irán recogiendo las aportaciones, sugerencias y opiniones de los distintos agentes sociales, económicos, vecinales y profesionales implicados y se propondrán soluciones a los principales desafíos locales para transformarlos en proyectos que contribuyan al futuro desarrollo urbano de Palencia.

"Un PGOU que aspira a ser un documento de consenso a partir de consolidar un modelo urbanístico equilibrado que combine crecimiento económico y sostenible, cohesión social y calidad de vida", finaliza el comunicado.