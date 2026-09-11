Ayuntamiento de Palencia aprueba 330.823 euros para compra mediante renting de cuatro vehículos para la Policía Local

PALENCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado en su reunión de este viernes adjudicar por 330.823 euros a la empresa AT Capital el contrato de suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de cuatro vehículos eléctricos para la Policía Local.

El contrato tendrá una duración de 48 meses y el plazo máximo de entrega de los vehículos totalmente equipados, rotulados y operativos es de 60 días naturales.

Por otro lado, en la Junta de Gobierno del Consistorio palentino se ha dado paso a la adjudicación del contrato de gestión de copias de seguridad, copias de seguridad inmutables para la protección frente a ataques de ransomware y réplicas en la nube con posibilidad de continuidad de negocio a Empatiza Consulting por la cuantía de 343.579 euros y un plazo de ejecución de tres años.

Asimismo, se ha aprobado con un importe de 273.453 euros el contrato para la implantación, puesta en marcha, mantenimiento y soporte de un sistema informático para la gestión integral de los recursos humanos, control horario y confección de la nómina del Ayuntamiento de Palencia (FEDER).

El plazo de duración del contrato será de dos años, con posibilidad de una prórroga de hasta dos años adicionales, sin que la duración total pueda exceder de cuatro años.

Un área en el que también se ha declarado desierto el contrato para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de mejoras puntuales de accesibilidad y acerado, por falta de licitadores.

Por último, en el área de Personal se ha dado paso a la lista definitiva y orden de prelación de la Bolsa de empleo de Técnico/a de Administración General y en el de Bienestar Social, se ha aprobado el convenio por 11.000 euros con la Federación Provincial de APAS de Centros Públicos-Palencia para la realización del proyecto 'La educación como eje integrador y dinamizador de la sociedad palentina, 2026'.