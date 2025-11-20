Ayuntamiento de Palencia aprueba urbanizar el entorno de la calle Jardines para construir 152 viviendas protegidas

PALENCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado este jueves el Plan Especial de Reforma Interior 6, con el que se inicia la planificación de la urbanización de los terrenos del entorno de la calle Jardines, donde se pretenden construir hasta 152 viviendas de protección oficial.

Además de las viviendas, es estos terrenos se plantearán dotaciones sociales e instalaciones deportivas y la superficie total de los solares que se van a urbanizar es de 23.226 metros cuadrados.

Se trata de cuatro parcelas que propiedad del Ayuntamiento de la capital y de la Junta de titularidad pública y el proyecto aprobado establece que los usos residenciales se dividen en cuatro bloques lineales de igual tipología y define los espacios entre bloques como espacio libre público y una zona verde como charnela entre las manzanas residenciales.

El plan contará con las viviendas, entre 131 y 152, una zona deportiva y un equipamiento municipal, instalado en una parcela de 1.253 metros cuadrados que podría albergar distintas dependencias dotacionales.

También está previsto dotar a la zona de plazas de aparcamiento públicas en las calles Jardines y Tello Téllez.

La propuesta cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo y todos los grupos políticos municipales han coincidido en la necesidad de urbanizar esa zona y la conveniencia de destinarla a la construcción de viviendas protegidas.

Todos ellos han apoyado este punto en el orden del día del pleno, salvo IU-Podemos que se ha abstenido y que ha justificado su postura refiriéndose en el origen de los terrenos, ya que provienen de un pleito entre Diputación y Ayuntamiento, que perdió el Consistorio y que ha costado 25 millones de euros de las arcas municipales.