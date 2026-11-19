Pleno Ordinario del mes de octubre. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha dado luz verde este jueves al expediente de modificación presupuestaria que incluye una partida de 44.000 euros para encargar ocho retratos de los alcaldes palentinos de la democracia, una de las medidas que más debate ha suscitado en el pleno ordinario celebrado este jueves.

Según ha explicado el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, el Ayuntamiento pretende crear una galería permanente con ocho obras pictóricas originales de quienes han ocupado la Alcaldía desde 1979, "que pasarán a formar parte del patrimonio artístico municipal y se exhibirán en el vestíbulo de la casa consistorial sustituyendo las placas conmemorativas que hay en la actualidad".

Los grupos de Izquierda Unida- Podemos y ¡Vamos Palencia! han votado en contra de la medida al considerar que no es "ni prioritaria ni urgente" y han coincidido en reclamar que los recursos públicos se destinen a otras necesidades de la ciudad.

El resto de portavoces mostraron su conformidad con el reconocimiento institucional y la posibilidad de ampliar el patrimonio artístico municipal.

La aprobación del expediente también incorpora inversiones por valor de 200.000 euros destinadas a diferentes actuaciones. Concretamente, al edificio de usos múltiples de Paredes de Monte, se destinarán 50.000 euros para acondicionar la planta accesible con salas para actividades vecinales y culturales, dando servicio a la futura asociación de vecinos de este barrio de la capital.

Otros 100.000 euros financiarán la remodelación de la Plaza de los Juzgados y el resto se destinará a la mejora de las zonas verdes en el Parque del Salón.

La alcaldesa, Miriam Andrés, ha explicado que la actuación consistirá en replantar césped donde sea necesario, habilitar una zona canina delimitada para reducir conflictos de uso y desarrollar tratamientos específicos para mejorar la calidad del suelo.

El proyecto también incluye la colocación de paneles informativos sobre las especies arbóreas y la plantación progresiva de nuevos árboles para renovar los ejemplares envejecidos.

MEDALLA DE ORO

El pleno de hoy también ha servido para aprobar, con el voto en contra de IU-Podemos, de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, "en reconocimiento a sus más de seis siglos de historia y a su contribución al patrimonio, la cultura y las tradiciones palentinas".

El equipo de Gobierno ha destacado, además, la proximidad del centenario de la talla del Cristo Yacente, uno de los principales símbolos de la Semana Santa de la capital.

La sesión plenaria también ha dado el visto bueno a la bonificación del 95 por ciento de la cuota del ICIO en la obra de sustitución de cubiertas en el CEIP Ramón Carande y del 50 por ciento para la restauración de la fachada de la Iglesia de Nuestra Señora de la Calle. Esta última, con el voto en contra de IU-Podemos.

Asimismo, se ha aprobado por unanimidad la creación de la Comisión Especial Informativa PAI/EDIL y el informe de solicitud de la Asociación Radio Taxi Palencia, relativa a la modificación de las tarifas del servicio de autotaxi para el año 2027.

Finalmente ha salido adelanta la moción presentada por IU-Podemos, con motivo del 25-N, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.