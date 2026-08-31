Ayuntamiento de Palencia no se suma a la convocatoria de la FEMP por Ceuta pero emitirá una declaración institucional

PALENCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia no se sumará a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en solidaridad por el pueblo ceutí, tras la crisis migratoria, convocada para el próximo miércoles, 2 de septiembre, si bien emitirá una declaración institucional.

Según señalan desde el Consistorio a Europa Press, la movilización ha sido descartada tras un "informe desfavorable" de la Policía Local, al coincidir el día elegido para la movilización con San Antolín, el "día grande" de las fiestas patronales de la ciudad.

No obstante, el Consistorio, gobernado por el PSOE, ha avanzado que emitirá una declaración institucional.