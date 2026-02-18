El Ayuntamiento de Palencia ondeará la bandera feminista para conmemorar el 8M

Sesión del Pleno Ordinario del 18 de febrero - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ondeará la bandera feminista con motivo de la conmemoración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres tras una moción aprobada en el Pleno municipal celebrado este miércoles.

El Pleno municipal, con el voto a favor de PSOE, Vamos Palencia e Izquierda Unida-Podemos, ha aprobado una moción presentada por estos últimos, entre cuyos acuerdos plantea la colocación de la bandera feminista en la Casa Consistorial el Día Internacional de las Mujeres.

En su exposición de motivos, el texto ha hecho alusión el "retroceso global" en derechos humanos y ha reclamado la defensa de los avances en materia de igualdad, al tiempo que ha incidido en la "distribución desigual" de los cuidados, que todavía recae mayoritariamente en las mujeres.

La moción tenía por objetivo apoyar las acciones del 8M y ondear la bandera feminista en el Ayuntamiento, respetar los plazos de las comisiones de Igualdad y aumentar las reuniones del Consejo de la Mujer.

Los grupos de PP, Vox y los concejales no adscritos han criticado con dureza la exposición de motivos por considerarla demasiado centrada en aspectos internacionales, alejada de las competencias municipales y con "excesiva carga ideológica".

Vox ha calificado el texto de "propaganda" y ha subrayado su carácter "divisionista", mientras que el PP ha pedido medidas para las mujeres de Palencia y retirar de la moción la exposición de motivos y el punto relativo a la bandera feminista.

Vamos Palencia, por su parte, ha apoyado la moción y las reivindicaciones del 8M y ha reconocido la existencia de desigualdades sociales, pero también ha pedido centrar las políticas en el ámbito local y buscar consensos.

Finalmente, el PSOE ha defendido el compromiso municipal con la igualdad, la educación en valores feministas y la lucha contra la violencia machista. Además, ha destacado que el Ayuntamiento ya trabaja de forma transversal en la igualdad.

La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de PSOE y Vamos Palencia, la abstención de los concejales no adscritos Ricardo Carrancio y Domiciano Curiel y el voto en contra de Partido Popular, Vox y la concejala no adscrita Sonia Lalanda.