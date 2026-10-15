Ayuntamiento de Palencia revoca el acuerdo para disolver el Patronato de Deportes e integrarlo en su organigrama

Pleno del Ayuntamiento de Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia, con apoyo del PSOE, que gobierna y el Partido Popular, ha acordado revocar el acuerdo adoptado el 2 de noviembre de 2022 para disolver el patronato Municipal de Deportes (PMD) e integrarlo en el organigrama general del Ayuntamiento.

El Partido Popular ha llevado al pleno la moción que pedía la anulación del acuerdo del plenario para la disolución del PMD y que ha sido aprobada por los votos de los concejales de PP y PSOE, tan solo con el la oposición de IU y la abstención de ¡Vamos Palencia!.

La iniciativa aprobada defiende mantener el organismo autónomo ante la falta de avances reales en su integración dentro de la estructura municipal y por considerar que ha seguido prestando sus servicios con normalidad.

El acuerdo ha salido adelante después de que el PP aceptara incorporar dos enmiendas planteadas por el equipo de Gobierno del PSOE que recogen la elaboración, mediante consenso político, de unos nuevos estatutos para actualizar el funcionamiento y las competencias del Patronato, así como una reorganización de su estructura y de la relación de puestos de trabajo, acompañada de la correspondiente valoración económica y negociación administrativa.

Todo ello para modernizar la organización del PMD y adaptar su gestión a las necesidades del servicio deportivo que gestionan.

Durante el debate de la moción, el propio concejal de actividad físico-deportiva, Orlando Castro, ha reconocido que desde que se adoptó el acuerdo de disolución en el año 2022 hasta ahora las cosas en el Patronato han cambiado mucho y ha argumentado así su cambio de postura, "un ejercicio que nos permite la política y por el que nos tenemos que enorgullecer", ha dicho.

La oposición ha reconocido esta decisión del equipo de Gobierno y los diferentes grupos también han coincidido en destacar que la actividad del Patronato, la oferta de actividades y la situación de las instalaciones ha mejorado mucho desde que tomara posesión como director deportivo Rafael Aceves en el año 2024.

En la última intervención del debate, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha apoyado los argumentos del concejal de Deportes y su cambio de postura y ha puntualizado que "ha sido imposible" dar los pasos necesarios para la integración del Patronato en el Ayuntamiento debido a la falta de personal en el departamento que debería haber desarrollado dicha integración y ha coincidido en destacar los esfuerzos realizados durante su mandato para mejorar su funcionamiento.

DECLARACIÓN BIC PARA EL CRISTO DEL OTERO

El Pleno Ordinario del mes de octubre también ha aprobado por unanimidad una moción presentada por ¡Vamos Palencia! para solicitar el reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) al Cristo del Otero, una petición que deberá trasladarse a la Junta de Castilla y León, administración competente para tramitar y resolver el expediente.

El acuerdo recupera esta reivindicación que ya salió adelante en el Pleno municipal en febrero de 2013, también por unanimidad, pero que no llegó a culminar.

El Ayuntamiento se compromete ahora a presentar formalmente la solicitud ante la Consejería competente en materia de patrimonio cultural antes de que finalice la actual legislatura.

La iniciativa pretende que el Cristo del Otero, obra del escultor palentino Victorio Macho, tenga una protección individual por sus propios valores históricos, artísticos, arquitectónicos, técnicos, culturales y paisajísticos, más allá de su inclusión en el Conjunto Histórico de Palencia, declarado Bien de Interés Cultural en 2018.

El concejal de Cultura, Francisco Fernández, ha respaldado la iniciativa, pero ha matizado que el Cristo del Otero "no está desprotegido", ya que el monumento ya cuenta con cobertura patrimonial dentro del conjunto de la ciudad.