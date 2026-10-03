El Ayuntamiento de Ponferrada activa el Plan Territorial de Protección Civil ante las lluvias y tormentas previstas

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ponferrada ha activado el Plan Territorial de Protección Civil del municipio en grado 0 ante la alerta decretada por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León por riesgo de lluvias y tormentas.

En este contexto, el Ayuntamiento ha aconsejado a la población ante la previsión de tormentas que evite permanecer en lo alto de colinas o en montes; no resguardarse bajo los árboles, sobre todo si están aislados; alejarse de las verjas, alambradas y de todo tipo de objetos metálicos; no bañarse y evitar estar próximo a canales, riachuelos, estanques, piscinas o pequeños lagos, además de evitar realizar deportes al aire libre y especialmente actividades como golf, bicicleta o montar a caballo.

Igualmente, ha recomendado cerrar las puertas y ventanas de la vivienda porque las corrientes de aire pueden atraer los rayos; protegerse bajo los edificios con estructuras de acero, con placas metálicas o con pararrayos en el caso de que la tormenta sorprenda en la calle y, en el caso de estar al volante, ha apuntado que el vehículo es un buen refugio completamente cerrado.

En cuanto a las medidas de prevención por lluvias fuertes, se concretan en revisar periódicamente el tejado y bajadas de agua, así como eliminar toda acumulación de escombros, hojas o tierra que puedan obstaculizar el paso del agua al alcantarillado o cuneta próxima a la vivienda; tener preparado un botiquín de primeros auxilios y aquellos medicamentos necesarios fuera del alcance del agua o colocar documentos importantes, objetos de valor, alimentos, agua potable y productos tóxicos en lugares altos de la vivienda y fuera del alcance del agua.

Finalmente, el Consistorio ha aconsejado tener preparada una linterna y una radio a pilas; cerciorarse de que la vivienda no se encuentra en un cauce seco por el que pueda pasar una riada; alejarse de las orillas y cauces de ríos y barrancos, de torrentes y de sus puentes y, en el caso de ir en un vehículo, no estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes o cruzar con el vehículo vados de cursos de agua.