Ayuntamiento de Ponferrada confirma que el agua vuelve a ser potable en Toral de Merayo, Ozuela, Orbanajo y Rimor (León)

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, preside la reunión del Centro de Coordinación Operativo (Cecop). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) ha acordado, en la última reunión del Centro de Coordinación Operativo (Cecop), reducir la situación de emergencia tras constatar que el agua de la red vuelve a ser apta para el consumo tras en Toral de Merayo, Ozuela, Orbanajo y Rimor, localidades afectadas por la destrucción de la estación de captación de agua de Santa Lucía de Valdueza el pasado día 16 de febrero a causa de los arrastres de la ladera producidos por la intensa pluviosidad.

Los últimos análisis realizados por el laboratorio municipal de Ponferrada y por los técnicos de los servicios de control oficial de la Consejería de Sanidad confirman que el agua cumple con todos los parámetros sanitarios establecidos, por lo que los vecinos de Toral de Merayo, Ozuela, Orbanajo y Rimor pueden volver a utilizar el agua de sus grifos "con total normalidad".

No obstante, el Plan Territorial de Protección Civil se mantendrá en estado de alarma debido a la posibilidad de que las obras provisionales en la estación de Santa Lucía puedan perder funcionalidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en nombre de todas las áreas implicadas en la emergencia, ha agradecido la colaboración y comprensión de la ciudadanía durante los últimos días, así como el trabajo coordinado de todos los servicios y administraciones que han contribuido a resolver esta incidencia en el menor tiempo posible.