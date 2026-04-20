El Ayuntamiento de Ponferrada diseña el Plan Municipal de Prevención y Extinción de Incendios para mitigar los riesgos

Archivo - Vecinos ven el avance del incendio en Molinaseca (León) el pasado verano. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ponferrada ha formalizado el diseño del Plan de Actuación Municipal de Prevención y Extinción de Incendios para la anualidad 2026, un documento transversal que coordina diversas áreas municipales para mitigar los riesgos durante la temporada estival.

Según ha explicado el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, una de las principales prioridades del presente año es la extinción de incendios, la prevención en la medida de lo posible y la mitigación de sus efectos. Para ello se han dedicado "importantes esfuerzos" en los últimos meses.

Esta planificación estratégica toma en consideración el Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencia por Incendios Forestales en el plenario y se impulsará una nueva ordenanza municipal de limpieza de solares y parcelas, cuyo borrador se redactará entre abril y mayo de 2026 para regular el mantenimiento de terrenos en todo el término municipal.

Para reforzar esta medida, la Alcaldía ha emitido un bando en el que recuerda la obligación legal de los propietarios de conservar sus fincas limpias, mientras que la Policía Municipal realizará inspecciones específicas durante el primer trimestre para identificar posibles riesgos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

La ejecución técnica del Plan destaca por un "ambicioso" calendario de intervenciones directas sobre el territorio. El Servicio de Ingeniería y Medio Rural llevará a cabo un programa de desbroce de caminos entre junio y octubre en localidades como San Cristóbal de Valdueza, Valdefrancos, Bouzas y San Lorenzo, con maquinaria especializada.

Complementariamente, desde la concejalía de Medio Ambiente, el Plan Montel se centrará en la limpieza preventiva de la interfaz urbano-forestal y el mantenimiento de pistas forestales hasta febrero de 2027.

Por su parte, el Servicio de Parques y Jardines actuará de forma escalonada en pedanías y barrios urbanos para cubrir zonas desde Santo Tomás de las Ollas en junio hasta Villar de los Barrios en septiembre.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL

Para fortalecer la capacidad de respuesta el Ayuntamiento de Ponferrada ha autorizado una inversión destinada a la adquisición de material de protección contra incendios que incluye mangueras, lanzas, mochilas extintoras y batefuegos para las entidades locales menores.

Esta dotación técnica se complementará con una campaña de formación y charlas preventivas organizadas por el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y la Policía Municipal durante los meses de mayo y junio. Finalmente, el plan contempla la mejora de infraestructuras críticas, como las obras en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) de San Clemente y Santa Lucía, y la realización de un inventario de bocas de riego por parte de los bomberos.

Estas acciones de prevención se verán reforzadas con la vigilancia habitual de los espacios forestales emblemáticos como los montes El Pajariel y Castro, así como el entorno del Camino de Santiago, con el objetivo de garantizar una protección continua del patrimonio natural de Ponferrada.

"Creemos que no basta con soluciones parciales, y de ahí esta actuación tan integral y transversal. Llamo a la prudencia de todo el mundo cuando salga al monte que no es sólo nuestro pulmón verde, sino una parte de nuestra historia y nuestro patrimonio que hay que preservar para generaciones futuras", ha recalcado Morala.