El Ayuntamiento de Ponferrada (León) activa la alerta por riesgo de desbordamiento del arroyo de Manzanedo de Valdueza

Archivo - Calles cubiertas de lodo como consecuencia de una riada en Manzaneda de Valdueza, Ponferrada. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) ha activado este domingo el Plan Territorial de Protección Civil en grado 0, en situación de alerta y avisos a la población, en Manzanedo de Valdueza ante el riesgo de desbordamiento del arroyo de la localidad por las fuertes lluvias y los arrastres.

La medida, decretada por el alcalde, Marco Antonio Morala, está en vigor desde las 15.00 horas y se mantendrá mientras duren los episodios de fuertes aguaceros, según recoge la resolución municipal remitida por el Consistorio a Europa Press.

El decreto se apoya en un informe del servicio de bomberos de Ponferrada, elaborado este domingo sobre el terreno, que advierte de un riesgo de desbordamiento de nivel bajo que puede poner en peligro a las personas y causar daños en bienes públicos y privados. La situación ha sido valorada también por los servicios de Policía Municipal e Ingeniería.

Como medidas de protección, el Ayuntamiento ha pedido a la población que permanezca en el interior de sus viviendas y no utilice espacios bajo rasante, como las bodegas, así como ha instado a mantenerse lejos de los cauces de ríos y arroyos, y a evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa.

El Consistorio también ha reclamado a los vecinos que no estacionen vehículos cerca de los cauces ni en zonas susceptibles de inundación, que se mantengan informados de los avisos meteorológicos y que sigan las recomendaciones de las autoridades.

Además, la resolución ordena a la Policía Municipal acordonar los espacios de riesgo y prestar asistencia a la población, a la vez que dispone que se comunique la activación al alcalde de barrio de Manzanedo de Valdueza.

El Ayuntamiento constituirá, además, un órgano de apoyo permanente a la Alcaldía durante la alerta, integrado por los responsables de Seguridad Ciudadana y Fomento, el intendente de la Policía Municipal, el jefe del Servicio de Bomberos, la ingeniera municipal y la secretaría general, para el seguimiento y control de la situación.

Cabe recordar, que el pasado 15 de agosto, Manzanedo de Valdueza se vio afectada por una riada debido a un desprendimiento en el monte causado por una tromba de agua, un suceso que dejó dos mujeres fallecidas y cinco heridos.