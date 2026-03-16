El Ayuntamiento de Ponferrada (León) denuncia el abandono de ocho cachorros en San Esteban de Valdueza

Uno de los cachorros abandonados que han sido localizados tras el consultorio médico de la localidad de San Esteban de Valdueza (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

LEÓN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y concejal de Protección y Salubridad Animal del Ayuntamiento de Ponferrada (León), Iván Alonso, ha informado sobre el abandono de una camada de ocho cachorros localizados tras el consultorio médico de la localidad de San Esteban de Valdueza.

Los servicios municipales se han hecho cargo de estos perros recién nacidos, cruce de Border Collie y Pastor Alemán (cinco machos y tres hembras), que se encuentran en buen estado de salud. El concejal ha calificado el abandono de los animales como un acto "reprochable y criticable" y ha incidido en la falta de responsabilidad ciudadana que supone abandonar animales a su suerte en la vía pública.

Los cachorros han sido trasladados para recibir atención veterinaria, donde se procederá a su identificación mediante microchip, desparasitación y supervisión de su estado general, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

Tras este periodo de adaptación (que se prolongará durante 20 días), los animales estarán disponibles para ser adoptados. El concejal ha mostrado su confianza en la solidaridad de los ponferradinos y bercianos y ha animado a los interesados a formar parte de una lista de espera que permita encontrar un hogar para estos ocho cachorros.

Más allá de este caso puntual, Iván Alonso ha recordado que el albergue municipal cuenta con otros perros que buscan una familia de forma permanente y ha destacado que hay perfiles adecuados para todo tipo de hogares: "Sabemos que en Ponferrada y en El Bierzo hay una gran sensibilidad y un alto nivel de adopciones, algo de lo que nos sentimos orgullosos. Invitamos a las personas interesadas en incorporar un animal a su familia a que acudan al albergue y conozcan a estos perros, que están perfectamente cuidados y deseando encontrar un hogar", ha recalcado.

En el apartado del Albergue Canino Municipal de la página web del Ayuntamiento de Ponferrada se pueden ver los animales que se ofrecen en adopción y los interesados pueden dirigirse directamente al Albergue; ponerse en contacto a través del número de teléfono habilitado para tal efecto o contactar mediante el correo de dicho centro.