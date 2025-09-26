El Ayuntamiento programa el musical 'Dumbo' en el Liceo Salamanca para personas con discapacidad auditiva

SALAMANCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá en el teatro Liceo el musical 'Dumbo' a cargo de Candilejas Producciones, inclusivo y accesible, el próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Así lo ha destacado este viernes la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante la recepción en el Ayuntamiento a la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS), la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva Postlocutiva en Salamanca (SADAP) y el Centro Cultural de Personas Sordas de Salamanca con Motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, que se conmemora el domingo 28 de septiembre.

Miryam Rodríguez ha recordado, además, que este viernes habrá mesas informativas en la Plaza del Liceo de 11.00 a 14.00 horas, y el sábado 27 de septiembre, el Ayuntamiento iluminará de color azul la fuente de la Puerta de Zamora e informará en los paneles luminosos de la ciudad.

Todo estas acciones tienen el objetivo, como ha indicado la concejala salmantina, de "mejorar la atención y la calidad de vida" de las personas y de sus familias, como demuestra, en sus palabras, la aportación municipal para hacer de Salamanca "la ciudad del talento, de la ciencia y la innovación, y avanzar en prometedoras investigaciones biosanitarias".

En este sentido, la concejala ha destacado los avances conseguidos para construir una Salamanca más accesible, cómoda y humana. Así, ha puesto como ejemplo la ampliación de la red de bucles magnéticos en los edificios municipales con el objetivo de ofrecer una atención y servicios más accesibles a las personas con discapacidad auditiva en la capital salmantina.

También en Ieronimus y Scala Coeli se han instalado bucles fijos en los puntos de información turística; mientras que en Monumental Salmanticae se ha instalado un bucle móvil que se puede utilizar por todo el espacio cuando se hagan visitas teatralizadas o visitas guiadas, como ha señalado Rodríguez.

INTEGRACIÓN LABORAL

Miryam Rodríguez ha subrayado, además, la necesidad de seguir trabajando para lograr la integración laboral de las personas con discapacidad.

De hecho, ha recordado que el Ayuntamiento ha llevado a cabo una campaña en colaboración con las confederaciones empresariales para promover la contratación de personas con discapacidad y otra para mejorar la atención en los centros de salud y hospitales, fruto del diálogo y el acuerdo en la Mesa de la Discapacidad.

Por último, se ha leído un manifiesto en el que las asociaciones han expresado su "agradecimiento" al Ayuntamiento "por la colaboración y el apoyo" que brinda, un acompañamiento que valoran y anima "a seguir trabajando". "Las personas sordas somos parte activa de esta sociedad. Queremos vivir, participar y aportar en igualdad de condiciones. No pedimos privilegios: pedimos derechos. Derechos fundamentales, necesarios e inaplazables", ha finalizado.