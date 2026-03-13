Ayuntamiento y Real Valladolid esperan definir "en días o semanas" la actuación en el estadio, con cierre del fondo sur

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (En el centro de la imagen) y el copresidente del Real Valladolid Gabriel Solares (Segundo por la derecha), junto a otros representantes de instituciones y empresas de la ciudad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este viernes que "más pronto que tarde" hablarán con el Real Valladolid para concretar la actuación de remodelación del estadio y para "cerrar" el fondo sur, algo que tanto el regidor como el copresidente del club Gabriel Solares confían que sea "en los próximos días o semanas".

En declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras la rueda de prensa celebrada en el propio estadio vallisoletano en la que se ha presentado el sello 'Orgullo Violeta', Carnero ha asegurado sobre las obras de cierre del fondo sur y remodelación del campo que "más pronto que tarde" hablarán "de manera firme y sentida" sobre "cerrar el fondo" y actuar en el estadio José Zorrilla.

"Esperaremos unos días, unas semanas, que se vaya concretando todo lo que queremos el Real Valladolid y nosotros", ha añadido.

Por su parte, Gabriel Solares ha apuntado, en declaraciones a los medios de comunicación, que al ser el estadio una propiedad municipal, entiende que el club "de momento no tienen fechas específicas", sólo lo que afirma el alcalde de la ciudad. "Esperemos que sea en los próximos días, máximo semanas, y que pueda haber más información al respecto", ha apostillado.

En ese proyecto de actuación, Solares ha subrayado que "las primeras actuaciones se tienen que acometer en el estaido" y que en la Ciudad Deportiva se podrían llevar a cabo "algunas modificaciones", pero en ningún caso el proyecto "faraónico" que existía de la época en la que el presidente del club era Ronaldo Nazario y el alcalde de la ciudad el socialista Óscar Puente, el cual el directivo mexicano ha calificado de "caduco".

El objetivo, para Solares, es "seguir creciendo en infraestructura al ritmo natural de cualquier equipo profesional, de los más relevantes de España".

En cuanto a la posibilidad de que con el proyecto de remodelación se incluyan locales comerciales, Solares ha reconocido que hay que "esperar un poco más" porque se debe comprobar si las leyes urbanísticas permitirían esas incorporaciones y no quiere "adelantar algo que sea completamente inviable".