El Ayuntamiento de Salamanca aboga por transportes respetuosos con el medio ambiente en la Semana de la Movilidad. - AYNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca se suma un año más a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, con un programa de actividades gratuitas con propuestas para todas las edades que busca concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de utilizar transportes respetuosos con el medio ambiente.

Este año, bajo el lema 'Equidad intergeneracional', tiene la finalidad de sensibilizar a la población sobre las consecuencias negativas que tienen el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte como el autobús urbano y los itinerarios a pie, así como la bicicleta y el patinete por los carriles habilitados para estos vehículos.

Por ello, una vez más destacan las actividades educativas y pedagógicas para contribuir a una ciudad aún más saludable y con una mayor calidad de vida para sus habitantes, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Para dar ejemplo, el Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha durante los últimos años varias iniciativas para reducir la contaminación, con políticas transversales que actúan sobre la calidad del aire, la movilidad, el ruido, el tratamiento de residuos y los espacios y zonas verdes, entre otros aspectos, como ha subrayado el Consistorio salmantino.

La programación de la Semana de la Movilidad, que puede consultarse a través de la página web municipal en el enlace https://www.aytosalamanca.es/w/semana- europea-de-la-movilidad, comenzará el miércoles 16 de septiembre con actividades infantiles. Las siete bibliotecas municipales albergarán hasta el lunes 22 una exposición bibliográfica. Además, en la biblioteca de Trujillo se llevará a cabo un concurso infantil de marcapáginas.

Siguiendo con la línea de una Semana de la Movilidad pedagógica, el miércoles 16 el Teatro Liceo acogerá la representación de la obra 'Mi ciudad', a cargo de la compañía Katua & Galea, dirigida a escolares y realizada con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Por la tarde, en el Espacio Joven (calle José Jauregui 16), tendrá lugar una de las actividades con una creciente demanda durante las últimas ediciones, el 'Curso práctico de mantenimiento de bicis' que realizan los Amigos de la Bici a las 18.00 y las 19.30 horas. Las personas participantes deben llevar su bici para trabajar directamente sobre ella, los desmontables y las correspondientes herramientas. Para garantizar su correcto desarrollo, es necesaria la inscripción previa en la página web www.amigosdelabici.es.

También en la tarde del miércoles 16 regresa la actividad 'Movilidad en patines', organizada por el club P de Patinaje para niños a partir de los cinco años. Entre las 17.00 y las 19.00 horas, se realizarán actividades en las pistas deportivas del Parque de los Jesuitas. Será obligatorio llevar patines, saber patinar, casco y protecciones (manos, codos y rodillas). Los participantes pueden inscribirse a través de la página web www.pdepatinaje.com.

El jueves 17, la Semana de la Movilidad incluye la actividad 'Los niños toman la calle', con juegos hinchables para niños desde las 17.00 horas en el Parque Elio Antonio de Nebrija. Y en el Espacio Joven, a las 19.00 horas, se desarrollará la mesa redonda 'Seguridad activa del ciclista'.

El viernes 18 comenzará a las 19.00 horas la actividad '24 horas de bici', organizada por Amigos de la Bici, con paseos ciclistas por Salamanca y su alfoz desde el Parque de La Alamedilla, para los que se requiere inscripción previa en la página web www.amigosdelabici.es.

En concreto, de 19.00 a 21.00 horas habrá un paseo circular por el carril bici; de 21.00 a 1.00, una ruta hasta San Pedro de Rozados; de 1.00 a 2.00 horas, un paseo por la zona monumental; de 2.00 a 3.00, una ruta por carril bici hasta Villamayor de Armuña; de 3.00 a 4.00, una ruta por carril bici hasta Santa Marta de Tormes; de 4.00 a 5.00, un paseo por la zona monumental; de 5.00 a 6.00, una ruta por carril bici hasta Cabrerizos; de 6.00 a 7.00, una ruta por carril bici hasta Carbajosa de la Sagrada; de 7.00 a 9.00, un paseo entre calles y carril bici; de 9.00 a 10.00, un paseo por las fuentes más singulares de la ciudad; de 10.00 a 12.00, un paseo y visita guiada al Museo del Comercio; de 12.00 a 13.00, un paseo por los comercios con historia; de 13.00 a 14.00, un recorrido por las principales avenidas de la ciudad; de 14.00 a 16.00, un paseo hasta el parque botánico de Huerta Otea; y de 16.00 a 19.00, una ruta por los miradores de la ciudad. La jornada concluirá con un sorteo de premios entre las personas participantes.

El sábado 19 comenzará, en el parque de los Huertos Urbanos, con una 'Gincana ciclista' de 10.30 a 12.30 horas, con diversas y saludables actividades en bici para niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años, supervisadas por monitores de la Escuela de Triatlón Salmantina.

Además, el sábado 10 y el domingo 20 habrá Jornada de Puertas Abiertas del Museo de Historia de Automoción de Salamanca, que se podrá visitar durante todo el fin de semana con entrada gratuita. La Semana de la Movilidad continuará en la tarde del domingo 20 de septiembre con una de las actividades con mayor participación, el Día de la Bici, organizado por el Club Ciclista Promesal. A las 17.30 horas, los participantes partirán de la Plaza Mayor para recorrer las calles de la ciudad hasta el Parque Elio Antonio de Nebrija, donde habrá actividades y sorteos. Las inscripciones se pueden realizar en la página web www.promesal.com.

El lunes 21 por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, la Plaza de la Concordia acogerá la actividad 'Karts ecológicos' para niños y adultos, con animación. Ese mismo día, así como el martes 22, se ofrecerán consejos sobre movilidad sostenible y saludable para las personas mayores a través de talleres prácticos en los centros municipales Tierra Charra (lunes 21 a las 16.00 horas), Trastormes (lunes 21 a las 18.00 horas) y Juan de la Fuente (martes 22 a las 9.30 horas). Las inscripciones, hasta un máximo de 15 personas por cada centro, se pueden realizar desde este jueves en los centros municipales de mayores.

Finalmente, el martes 22 de septiembre, Día Sin Coches, los autobuses urbanos serán un año más gratuitos. Además, durante la mañana, varios actores de la compañía de teatro Kamaru recorrerán diversas zonas de paradas de autobuses de la zona centro realizando animaciones teatralizadas para fomentar el uso de este vehículo. Ese mismo día habrá una actividad de educación vial para escolares, organizada con la Policía Local.

Posteriormente, darán un paseo ciclista para que puedan poner en práctica las indicaciones e instrucciones recibidas. La Semana de la Movilidad se cerrará en la tarde del martes 22 con un teatro al aire libre a las 18.30 horas en el Parque Elio Antonio de Nebrija, donde la compañía Kamaru representará la obra titulada 'Los transportes del profesor Katiusko'.