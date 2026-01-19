Ayuntamiento de Salamanca amplía la zona de juegos infantiles de la plaza de Carmelitas

Obras en la zona infantila de la plaza de Carmelitas. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de ampliación y mejora de la zona de juegos infantiles de la plaza de Carmelitas, en el barrio del Oeste.

Este proyecto, junto con la ampliación de las zonas infantiles en el parque de los Jesuitas, tiene un presupuesto total de adjudicación de 177.482,80 euros.

En primer lugar, estas obras suponen la ampliación del recinto hasta 700 metros cuadrados al incorporarse junto a la iglesia dos minicampos de fútbol, dado que es una actividad muy demandada por los pequeños usuarios del parque, como han apuntado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, también se atiende una petición de vecinos y establecimientos hosteleros de la zona para que la práctica de fútbol no interfiera en viandantes y clientes de las terrazas, han añadido desde el Consistorio salmantino.

En el interior de la zona de juegos infantiles se renovará el pavimento con una base amortiguante con acabado de césped sintético para mejorar la seguridad de los menores.

Los juegos se reorganizarán con la incorporación de dos nuevas camas elásticas, un carrusel, un balancín y un gran combi con capacidad para 28 personas, formado por dos torres y diversas escaleras, toboganes y pasadizos, en tonos verde y marrón para combinar con la simbiosis de patrimonio monumental y natural presente en la plaza. Se mantiene la tirolina existente y el columpio cesta.

Al mismo tiempo, se va a mejorar la accesibilidad a toda la zona infantil con una nueva rampa de acceso, se instalarán nuevos bancos para acompañantes de los niños y se desplazará la fuente bebedero existente hasta la puerta del nuevo acceso.

Además, se amplía el vallado perimetral para garantizar una mayor seguridad, han finalizado desde el Ayuntamiento.