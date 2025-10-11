El Ayuntamiento de Salamanca amplía la zona de juegos infantiles de la plaza de Julián Sánchez 'El Charro' - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca amplía la zona de juegos infantiles de la plaza de Julián Sánchez 'El Charro' en el marco de su apuesta por la mejora de los parques y plazas de la ciudad para que sean espacios "más saludables y disfrutables" por las familias para su ocio y descanso.

En el barrio Labradores se ha ampliado la zona de juegos infantiles con un minicampo de fútbol, una de las reformas que acomete el Consistorio hasta final de año.

Así, próximamente comenzarán las obras de ampliación de las zonas de juegos infantiles en la plaza de Carmelitas y en el parque de los Jesuitas, según han detallado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas mejoras dan continuidad al "importante esfuerzo inversor" realizado por el Consistorio de la capital salmantina desde el año 2019 en la reforma de más de 70 plazas y parques, que se traduce en cerca de doce millones para que sean espacios más saludables y disfrutables por las familias para su ocio y descanso.