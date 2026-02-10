Ayuntamiento de Salamanca cerrará mañana parques y zona arbolada de La Aldehuela por el viento

SALAMANCA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca cerrará mañana parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela debido a la alerta por fuertes rachas de viento.

Según informa el Consistorio a través de un comunicado, mañana está previsto que se cierre la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Esta medida permanecerá activa hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas, tal y como ha subrayado el Ayuntamiento.

El Consistorio ha recordado a los viandantes la importancia de extremar todas las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento. Además, ha recomendado retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas. Mientras, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines están alerta para poder atender los avisos que pudieran registrarse.

El Ayuntamiento de Salamanca, por otro lado, ha reforzado la limpieza periódica de los sumideros de alcantarillado para evitar la acumulación de agua de lluvia ante la previsión de fuertes tormentas durante los próximos días.

El Servicio Municipal de Aguas dispone de equipos durante mañana y tarde para acometer la limpieza periódica en todas y cada una de las 47 zonas en que se divide la ciudad.

Además de todas estas tareas de prevención y mantenimiento, el Ayuntamiento ha puntualizado que los ciudadanos también pueden "contribuir al mantenimiento de las instalaciones si evitan arrojar suciedad en las alcantarillas que provoquen obstrucciones y malos olores en las calles". También ha aconsejado "no utilizar el inodoro como papelera para evitar problemas en el alcantarillado y en los procesos biológicos de depuración".