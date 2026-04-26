El Ayuntamiento de Salamanca cierra parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela por el viento

SALAMANCA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha cerrado parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela por la previsión de fuertes rachas de viento para este domingo, 26 de abril.

En concreto, desde esta mediodía, se ha clausurado la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Esta medida permanecerá activa hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas, ha precisado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, también ha recordado la importancia de extremar todas las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento, y ha recomendado retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas.