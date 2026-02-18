El Ayuntamiento de Salamanca cierra parques y zonas arboladas por una nueva alerta de fuerte viento. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, ante la alerta por fuertes rachas de viento, ha adoptado una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los peatones que pasan por el cierre de parques y zonas arboladas.

En concreto, a partir de las 12.00 horas de este miércoles se cierra la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Esta medida permanecerá activa hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas, tal y como han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El Consistorio salmantino ha recordado a los vecinos la importancia de extremar todas las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento. Además, ha recomendado retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas. Mientras, han asegurado, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines están a pleno rendimiento para poder atender los avisos que pudieran registrarse.