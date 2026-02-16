El presidente de Mapfre afirma que "no es el camino" aprobar la subida del SMI sin los empresarios

El presidente y CEO de Mapfre, Antonio Huertas, durante un desayuno de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha afirmado que "no es el camino" aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sin contar con el apoyo de las patronales empresariales.

"Estamos alineados con la CEOE en cuanto a que el diálogo social y el consenso entre los agentes sociales es prioritario. Tomar medidas unilaterales para desarrollar políticas oportunistas no es el camino", ha dicho Huertas durante su intervención en un acto celebrado por Nueva Economía Fórum.

Huertas ha hecho un paralelismo con Colombia, donde hace unos meses se produjo una subida del salario mínimo por decreto presidencial. "Ha producido un 'shock' enorme", ha dicho.

El presidente de Mapfre ha puesto en valor el "control de costes", sobre todo para la pequeña y mediana empresa, ya que "necesita ganar tamaño". Huertas ha explicado que hay sectores productivos de la economía que no tienen demasiada elasticidad para trasladar incrementos de costes a productos y clientes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firma este lunes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

La nueva cuantía del SMI supera en 37 euros al mes ó en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales).

Con la subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.