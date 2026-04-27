El Ayuntamiento de Salamanca convoca 15 becas de formación en atención sociosanitaria a personas dependientes

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto la convocatoria de 15 becas de formación en atención sociosanitaria a personas dependientes, una nueva acción formativa del proyecto Laboris Helmántica.

Con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, el 60 por ciento (923.379,34 euros) del proyecto corresponde a ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027, y el 40 por ciento restante (615.586,23 euros) es aportado por el Ayuntamiento de Salamanca.

La actividad formativa, según publica este lunes 27 el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es la tercera edición del Certificado de Profesionalidad 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales'.

Tiene una estructura compuesta por una media de ocho módulos, uno de ellos de prácticas profesionales no laborales, y complementado con formación transversal, formación complementaria y tutorías individuales y/o grupales durante la acción formativa, con una duración variable atendiendo al contenido de éstos.

Se concederán como máximo 15 becas a las personas participantes en cada acción formativa, integrada en el correspondiente Itinerario Individualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares y por un importe de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75 por ciento del IPREM del año en vigor.

Cada persona participante en las acciones formativas integrada en el correspondiente itinerario de inserción laboral estará cubierta con una póliza de accidentes y otra de responsabilidad civil, cuyo coste correrá íntegramente por cuenta del Ayuntamiento durante el tiempo que dure la actividad formativa.

Por otro lado, cada becado tendrá asignada un tutor de empleabilidad que le acompañará durante su itinerario formativo e individualizado al objeto de implementar las posibilidades reales de inserción.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR, SOLICITUDES Y PLAZO

Serán requisitos para participar y ser beneficiarias de las ayudas económicas previstas en las presentes bases, aquellas personas físicas con plena capacidad de obrar que tengan nacionalidad española, de algún estado miembro de la Unión Europea o persona extranjera con autorización de residencia y trabajo; tener el empadronamiento en Salamanca capital, excepto personas provenientes del Centro de Inserción Social de Salamanca, con arraigo en la ciudad, mediante informe del citado centro; y estar inscrita como persona desempleada no ocupada, en cualquiera de las dos Oficinas de Empleo de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de la capital de Salamanca.

Asimismo, ha de pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: personas desempleadas de larga duración; personas mayores de 45 años, en particular mujeres; personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento; otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, incluidas aquellas que se encuentren en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación en sus múltiples facetas, acreditada por un informe de los Servicios Sociales.

Serán preferentes las personas que procedan de la zona trastormesina (Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega), zona Noroeste (Pizarrales, El Carmen y Blanco), y zona norte (Garrido Norte).

No obstante, la convocatoria está abierta a todos los barrios de la ciudad si las plazas no se cubren con personas de las zonas anteriormente mencionadas.

Las personas interesadas deberán presentar durante los próximos veinte días naturales una instancia en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, o en las vías previstas en el art.16 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo modelo aparece en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.