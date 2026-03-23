El Ayuntamiento de Salamanca y las escuelas de español renuevan su convenio para potenciar el prestigio de la ciudad

El alcalde, Carlos García Carbayo, el presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León (AEECyL), Miguel Ángel Benito, y el concejal de Turismo, Ángel Fernández. - AYUNT. DE SALAMANCA

SALAMANCA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León (AEECyL), Miguel Ángel Benito, han presentado este lunes la renovación del convenio con las doce escuelas adheridas a la marca 'Salamanca, Ciudad del Español'. Esta colaboración, que cuenta con una dotación total de 144.000 euros, busca consolidar el prestigio internacional de la capital salmantina como centro de referencia en la enseñanza de la lengua castellana y el turismo idiomático.

García Carbayo ha destacado que esta actividad constituye un eje fundamental de la identidad, la proyección exterior y la economía local, tras recordar que el pasado año la ciudad recibió a 37.000 estudiantes de español. El regidor ha incidido en que este sector aporta más de 50 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de Salamanca. Asimismo, ha señalado la importancia de contar con conexiones ferroviarias modernas para facilitar la llegada de alumnos y favorecer el desarrollo tecnológico y logístico.

El nuevo acuerdo establece una subvención destinada a sufragar el canon de acreditación del Instituto Cervantes y el dictamen académico trienal, garantizando así la excelencia formativa mediante inspecciones periódicas. La aportación máxima por cada centro educativo se ha fijado en 3.000 euros, de los cuales 1.800 corresponden al canon anual y 1.200 al citado dictamen. Esta cuantía global supone un incremento de 2.000 euros respecto a la partida presupuestaria del ejercicio anterior.

El programa incluye además una inversión de 96.000 euros para viajes de familiarización de profesores de español como lengua extranjera (ELE). A través de esta iniciativa, las escuelas dispondrán de 240 becas para estancias formativas de una o dos semanas, dirigidas a docentes que actúan como prescriptores potenciales. El alcalde ha explicado que estos profesionales tienen capacidad para atraer a una media de entre 40 y 50 alumnos hacia las aulas salmantinas.

Finalmente, el convenio especifica que los candidatos a estos viajes promocionales procederán de mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Europa, África y Asia-Pacífico. Las instituciones han subrayado que queda excluido cualquier país hispanohablante de estas acciones de promoción inversa. Por su parte, los centros beneficiarios se han comprometido a informar a los profesores invitados sobre la finalidad de estas ayudas para divulgar a Salamanca como referente mundial del sector.