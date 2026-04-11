Trump anuncia que EEUU va a comenzar una misión de desminado en el estrecho de Ormuz

Archivo - Un avión de combate F-18 de EEUU despega desde el portaaviones Gerald Ford - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que la Marina de EEUU va a comenzar una misión de desminado en el estrecho de Ormuz, sin que por ahora exista confirmación alguna por parte iraní, en medio de las cruciales conversaciones de paz que han comenzado ya en Islamabad, la capital de Pakistán, entre las delegaciones de alto nivel de Washington y Teherán.

"Ahora estamos comenzando el proceso para despejar (de minas) el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", ha anunciado el presidente de Estados Unidos en su plataforma Truth Social tras asegurar por enésima vez que Irán ha perdido la guerra.

"Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo es inexistente, el radar está muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus 'líderes' de toda la vida ya no están con nosotros, ¡alabado sea Alá!", ha manifestado.

Sobre este presunto desminado, Trump ha indicado que la "única amenaza" que le queda a Irán es que "un barco pueda 'encallar' en una de sus minas submarinas" dispersas por el estrecho, de ahí el comienzo de la misión que, de ser confirmada y aceptada por la parte iraní, representaría un extraordinario progreso en las conversaciones.

Trump ha publicado este mensaje al mismo tiempo que el portal estadounidense de noticias Axios informaba, citando a fuentes oficiales estadounidenses no identificadas, que varios buques de la Armada estadounidense cruzaron el estrecho de Ormuz el sábado, "en una acción no coordinada con Irán".