El Ayuntamiento de Salamanca y Fundación Tormes-EB difunden vídeos para concienciar sobre la naturaleza en la ciudad

Archivo - Huerto de Calixto y Melibea en Salamanca. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Tormes-EB difundirán desde este lunes, 13 de abril, y hasta finales de mayo vídeos de educación ambiental para concienciar sobre los beneficios de la naturaleza en la salud urbana de la ciudad.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de educación ambiental 'Aprendiendo a cuidar Salamanca', financiado por la Junta de Castilla y León dentro de la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2024-2030, cuyo principal objetivo es que la educación ambiental deje de concebirse únicamente como sensibilización para convertirse en un "instrumento de gestión ambiental y facilitador de los cambios hacia la sostenibilidad".

Para "potenciar" la concienciación social sobre los beneficios de la naturaleza en la salud urbana de la ciudad, se difundirán la mencionadas 'píldoras ambientales' a través del canal del Ayuntamiento de Salamanca en YouTube.

En concreto, se subirán dos vídeos cada semana que mostrarán, entre otros temas, los beneficios de las plantas nutricias, de infraestructuras de fauna e insectos benignos para el ser humano, y ofrecerán consejos sobre aplicaciones móviles que ayudan a descubrir la naturaleza de Salamanca, así como midentificar aves y lugares donde observarlas, o acciones como aprovechar un balcón para transformarlo en un jardín urbano.

En concreto, se titularán sobre 'Aliados alados' (13 de abril), 'Exploradores digitales' (17 de abril), 'Rastreadores del cielo' (20 de abril), 'Detectives de biodiversidad' (24 de abril), 'El vuelo de las alas brillantes' (27 de abril), 'Pequeñas alas, grandes retos' (1 de mayo), 'Ciencia para todos, nuestros vecinos voladores' (4 de mayo), 'Plumas y carrizos' (8 de mayo), 'Vuelo sin motor' (11 de 12/04/2026 2 mayo), 'Aves en tránsito' (15 de mayo), 'Infraestructuras de fauna' (18 de mayo) y 'Balcones verdes' (22 de mayo).

Se trata de breves vídeos divulgativos, con un enfoque visual atractivo y un ritmo dinámico, que resumirán las temáticas abordadas en las actividades para reforzar la comunicación de los contenidos clave, adaptando los mensajes a los lenguajes y hábitos de consumo actuales.

TALLERES FORMATIVOS E ITINERARIOS GUIADOS

Además, el programa 'Aprendiendo a cuidar Salamanca' se lleva a cabo hasta el próximo mes de septiembre, articulado en torno a 162 talleres formativos y 90 itinerarios guiados de sensibilización, que llegarán en total a unas 4.500 personas entre 49 centros escolares y ciudadanía en general.

Los talleres de carácter formativo tienen como objetivo general el fomento del conocimiento y cuidado del patrimonio natural y cultural de Salamanca, e integran metodologías activas, vivenciales y creativas para favorecer la participación ciudadana en la transición ecológica.

Las temáticas principales son: biodiversidad urbana (aves, insectos, plantas); etnobotánica y usos tradicionales; infraestructura verde y adaptación climática; patrimonio natural y cultural; y ciencia ciudadana y tecnología ambiental.

Por su parte, los itinerarios guiados de sensibilización tienen como objetivo general descubrir el valor ecológico, cultural e histórico del entorno urbano al promover la observación y el aprendizaje activo para el fomento de la lectura del paisaje como herramienta de sensibilización ambiental.

Los lugares de desarrollo son la ribera del río Tormes, los parques urbanos (Jesuitas, Huerto de Calixto y Melibea) y las zonas patrimoniales con iconografía natural (Catedrales, Puente Romano).