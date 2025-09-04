Ayuntamiento de Salamanca habilita zonas de parada de vehículos en los entornos escolares

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha establecido, como en los dos últimos años escolares, el control de zonas de seguridad y estacionamiento habilitadas en los centros escolares que generan mayor dificultad y se han establecido áreas en las que, de manera breve y ágil, se permite a los padres de los alumnos recoger a sus hijos en condiciones de seguridad y eficacia.

Por un lado, hay zonas de parada rápida (30-60 segundos) cerca de las entradas de los colegios, en un carril sin generar doble fila, donde los conductores pueden detenerse (sin bajarse y sin parar el motor) para que los estudiantes suban o bajen del vehículo, para mantener la fluidez del tráfico.

Por otro lado, están las zonas de estacionamiento temporal breve (5-10 minutos), generalmente en un área cercana y especialmente habilitada, para que los alumnos de corta edad o necesidades específicas puedan subir y bajar del vehículo, de manera que disponen de más tiempo para ello, y pueden ser acompañados por un monitor o responsable hasta el centro educativo.

La Policía Local vigilará que los padres cumplan estrictamente las condiciones de parada transmitidas a las direcciones de los centros escolares con mayor densidad de tráfico.

El Ayuntamiento de Salamanca ha trabajado "desde hace años" en el entorno de los centros escolares con el objetivo de garantizar "la seguridad vial" y realiza labores de vigilancia y control del tráfico durante los horarios de entrada y salida de los centros escolares, como han apuntado desde el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, el Ayuntamiento ha asegurado que ha realizado actuaciones como la adaptación de diversos entornos escolares para crear itinerarios peatonales accesibles, instalación de vallas de canalización de peatones, refuerzo de la señalización (horizontal y vertical), reducción de los límites de velocidad o creación de reservas de estacionamiento específico.

Por otro lado, en la calle Río Ebro, junto al colegio Gran Capitán, se han habilitado plazas de estacionamiento en una zona hasta ahora sin señalización horizontal ni vertical, dando así respuesta a una petición vecinal. A partir de ahora los vehículos podrán acceder en sentido único desde la calle Licenciado Vidriera.