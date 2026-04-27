Ayuntamiento de Salamanca e INCYDE pone en marcha programas para crear empresas y dar salidas laborales a los jóvenes

SALAMANCA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el director general de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y el Desarrollo de la Empresa (INCYDE), Javier Collado, han firmado este lunes dos convenios de colaboración para seguir impulsado la formación, el emprendimiento y la creación de oportunidades.

Desde este lunes, 27 de abril, están abiertas las inscripciones en los programas 'Emprenda y avanza', orientado a la creación de empresas y la consolidación empresarial; y 'Reactiva tu futuro', centrado en menores de 30 años para ofrecerles salidas laborales reales.

Tal y como ha señalado el primer edil, estos dos acuerdos "encajan perfectamente con el modelo de ciudad que se está impulsando en Salamanca basado en el acuerdo, en la colaboración institucional y en una idea muy clara: que el talento que se forma aquí tenga cada vez más oportunidades de quedarse, de emprender y de desarrollar su proyecto de vida en esta tierra".

Los convenios permitirán que se puedan desarrollar dos programas formativos en el marco de la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech. Por un lado, 'Emprende y avanza' es un programa con cuatro acciones formativas, con una duración estimada de seis semanas cada una, orientadas al emprendimiento, a la creación de empresas y también a la consolidación empresarial.

Es decir, no solo se busca ayudar a quien tiene una idea para empezar, sino también a quien ya ha dado un paso y necesita apoyo para fortalecer su proyecto y hacerlo sostenible en el tiempo. Desde el punto de vista económico, este primer convenio moviliza 173.712 euros para esas cuatro acciones formativas. El 60 por ciento será financiado por INCYDE con cargo al Fondo Social Europeo Plus y el 40 por ciento restante por el Ayuntamiento de Salamanca.

Las inscripciones ya están abiertas en la web: https://incyde.org/formacion/programa/emprende-y-avanza-prog...- consolidacion-y-sucesion-empresarial-salamanca_fsbcl2501/#inscripcion.

Por otro lado, 'Reactiva tu futuro' está destinado exclusivamente a jóvenes menores de 30 años, en el marco del Programa Estatal de Empleo Juvenil y vinculado a personas del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contempla dos acciones formativas también de seis semanas de duración cada una, centradas en el autoempleo y la creación de empresas con formación conjunta, acompañamiento individualizado, jornadas de orientación, 'mentoring' y seguimiento posterior.

Esto quiere decir que no se deja solo al joven con una idea, sino que se le acompaña en el proceso para que esa idea pueda convertirse en un proyecto viable. El presupuesto de este convenio asciende a 80.276 euros y también el 60 por ciento será aportado por INCYDE y el 40 por ciento por el Ayuntamiento.

Las inscripciones para este programa se pueden realizar en la web https://incyde.org/formacion/programa/reactiva-tu-futuro-emp...- herramientas-digitales-salamanca_pjbcl2501/. García Carbayo ha recalcado que, tras la realización de estos programas, los participantes podrán optar a una de las becas disponibles de la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech.

En total son 500.000 euros disponibles en becas para continuar formándose durante seis meses en una empresa salmantina o emprender un proyecto propio. Todo ello desde el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+.