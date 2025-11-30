El Ayuntamiento de Salamanca inicia las obras para mejorar las zonas infantiles del parque de los Jesuitas

Archivo - Zona infantil del Parque de los Jesuitas de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de ampliación y mejora de las zonas de juegos infantiles del parque de los Jesuitas, un proyecto que, junto con la ampliación de la zona infantil de la plaza de Carmelitas que se acometerá a continuación, tiene un presupuesto total de adjudicación de 177.482,80 euros.

El Consistorio ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que con esta iniciativa se da continuidad al esfuerzo inversor realizado desde 2019 en la reforma de más de 70 plazas y parques, que se traduce en 11,2 millones de euros, para que sean espacios "más saludables y disfrutables".

En concreto, en el parque de los Jesuitas, en la zona infantil más cercana a las pistas deportivas, de 90 metros cuadrados de superficie, se ha renovado el pavimento de caucho con una base amortiguante y acabado de césped sintético.

Asimismo, en la zona infantil de mayor tamaño, con una superficie de 1.600 metros cuadrados, anexa al paseo junto a la vía del ferrocarril, se incorporarán nuevos juegos dinámicos como son un columpio cuádruple pendular y una red piramidal de madera de robinia para ofrecer una mayor variedad de ocio.

Mientras, en la otra zona infantil junto a la vía del ferrocarril, con una superficie de 700 metros cuadrados, se retirará el actual combi de madera para instalar uno nuevo de mayor tamaño, con capacidad para 28 niños, compuesto por dos torres y diversas escaleras, toboganes y pasadizo.

Igualmente, se reordenará el espacio para despejar todas las zonas de seguridad de este espacio.