Ayuntamiento de Salamanca y Junta invierten más de un millón en dos programas de formación y empleo para 64 desempleados

El delegado de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, junto a la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta invertirán un total de 1.057.272 euros, de los que la Administración autonómica aporta 780.176 y el Ayuntamiento de Salamanca los 277.096 restantes, para dos nuevos programas mixtos de formación y empleo y de dos programas de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD) que beneficiarán a 64 personas.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha explicado que esta inversión social revierte en la producción de riqueza en la ciudad al repercutir no sólo en las personas directamente beneficiadas de la formación, sino también en el resto de la sociedad y en la modernización de los barrios de la ciudad.

A su vez, contribuye a fijar población, pues la formación facilita el incremento de las posibilidades de acceso al mercado de trabajo y, por tanto, que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Salamanca.

En este sentido, Rodríguez ha añadido que estos programas se suman al proyecto Laboris Helmántica y al plan formativo ya proyectado por el Consistorio para 2026 a través del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL), con 24 acciones ya comprometidas durante el primer trimestre.

Por su parte, el delegado territorial en Salamanca, Eloy Ruiz, ha explicado que este año se ha incrementado el presupuesto desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, de tal manera que en la provincia de Salamanca se desarrollarán 46 proyectos tanto con la Diputación como con ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, que suman una subvención total de la Junta de Castilla y León de diez millones.

Todas las solicitudes presentadas que cumplen requisitos se han aprobado. El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, desarrolla los programas mixtos de empleo y formación 'Lucía de Medrano' y 'Puerta del Saber', que permiten la contratación de 24 personas participantes y de 7 docentes.

Al mismo tiempo, suponen la mejora de la accesibilidad y las condiciones en espacios municipales y, por tanto, una mejora en la calidad de las instalaciones para beneficio de sus usuarios, como han añadido desde el Consistorio salmantino.

A estos programas acceden personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con prioridad para jóvenes menores de 30 años, preferentemente sin cualificación; personas mayores de 52 años; y personas desempleadas de larga duración, con participación mayoritaria de mujeres.

'LUCÍA DE MEDRANO'

'Lucía de Medrano' ofrecerá formación y empleo a doce personas participantes durante doce meses, con sus correspondientes certificados de profesionalidad, en las especialidades de 'Operaciones auxiliares de fabricación mecánica: soldadura por arco con electrodo revestido' y 'Pintura industrial y decorativa en construcción'.

En los trabajos a ejecutar destacan la renovación de carpintería metálica en el Centro de Educación de Personas Adultas Giner de los Ríos, la sustitución de ventanas y la fabricación de soportes para mesas y mobiliario en aulas del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL), la sustitución de ventanas y montaje de reja en el edificio multiusos del campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme'; y la renovación de la pintura en el Centro de Educación de Personas Adultas Giner de los Ríos, el edificio multiusos del campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme', el Colegio Público Santa Teresa, el Colegio Público Francisco de Vitoria y el CEFOL. Por su parte, el programa 'Puerta del Saber', que se llevará a cabo también durante doce meses, ofrece formación y empleo a doce personas participantes, con sus correspondientes certificados de profesionalidad, en las especialidades de 'Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas: fábricas de albañilería' e 'Instalación de elementos de carpintería: trabajos de carpintería y mueble'.

En los trabajos a ejecutar destacan la reforma de la planta baja y sustitución de puertas del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL), la renovación de muros de contención en el Complejo Deportivo Rosa Colorado, la renovación del acceso a las viviendas exteriores en el centro Miguel de Unamuno, la renovación del pavimento y sustitución de puertas del edificio multiusos del campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme', y la renovación de pavimento y sustitución de puertas en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'.

Además de los programas mixtos de formación y empleo, el Ayuntamiento de Salamanca recibe otra subvención por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la realización de dos acciones, cada una de ellas para 15 personas con sus correspondientes certificados de profesionalidad, además de tres docentes.

Se trata de acciones vinculadas a la oferta del sistema de Formación Profesional en el ámbito laboral asociada al catálogo nacional de cualificaciones profesionales para trabajadores desempleados.

En concreto, sobre 'Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción', que tendrá lugar del 2 de febrero al 26 de junio, y 'Trabajos de carpintería y mueble', que se desarrollará del 6 de abril al 13 de julio.

Entre los requisitos para poder participar figuran que la persona interesada esté de alta en CEFOL, se encuentre en situación de desempleo y esté empadronada en Salamanca con al menos seis meses de antigüedad. Las plazas se asignarán por orden de preinscripción a través del siguiente enlace web: https://goo.su/rVQiN2V.