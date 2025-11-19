Ayuntamiento de Salamanca, Junta y USAL construirán un nuevo parque empresarial en el sector 'Sendero de las Cregas'

De izquierda a derecha, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; y el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca (USAL) han suscrito un protocolo por el que las tres entidades construirán de manera conjunta un nuevo parque empresarial en la ciudad en el denominado 'Sendero de las Cregas', en los terrenos del antiguo Mercasalamanca.

En concreto, según el acuerdo, la Junta financiará la urbanización del sector y promoverá la construcción de un edificio tecnológico-empresarial, concebido como un centro de referencia regional para proyectos de nueva generación, con un presupuesto de 26 millones.

Por su parte, la Universidad impulsará otro edificio polivalente orientado a la docencia, la investigación aplicada y la transferencia en ámbitos como la ingeniería, la inteligencia artificial, la robótica o las tecnologías cuánticas, mientras que el Ayuntamiento pone a disposición el suelo (que adquirió en 2023 por 11 millones), liderará la urbanización integral y coordinará a los agentes públicos y privados.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que este nuevo distrito "albergará instalaciones punteras y de vanguardia, fomentará la colaboración entre la comunidad docente y las empresas, con el objetivo de convertir a Salamanca y a toda Castilla y León en un gran polo tecnológico en el suroeste de Europa".

Asimismo, ha recordado que este proyecto es fruto del trabajo iniciado hace ya varios años, cuando las tres instituciones firmaron un primer protocolo destinado a reforzar el impulso económico de Salamanca.

"Desde entonces, todas las actuaciones previstas han avanzado a buen ritmo, con la mayoría de los proyectos ejecutados al 100 por cien, como la incubadora AbioInnova, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro Tormes Plus o la primera fase del Puerto Seco con su plataforma logística intermodal, entre otros ejemplos", ha enumerado.

Mañueco ha recordado también que, a finales del pasado año, se ha firmado un segundo protocolo con el objetivo de ampliar y reforzar aquel acuerdo inicial, incorporando nuevas actuaciones destinadas a acelerar el desarrollo económico y consolidar "oportunidades de futuro", pero con la firma celebrada se da "un paso decisivo" en la materialización de esos compromisos, cumpliendo de nuevo con Salamanca y apostando por un futuro de mayor dinamismo económico y de creación de oportunidades" ha añadido.

"ECOSISTEMA ABIERTO"

La actuación, que se llevará a cabo con el impulso de la identidad común 'Salamanca Tech', el nuevo distrito "no es un parque empresarial" al uso, sino "un ecosistema abierto que conecta universidad, empresa, administración y ciudadanía, tal y como ha señalado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

"Completa y cohesiona lo que ya tenemos: el Parque Científico de la USAL, la red municipal de centros tecnológicos y los centros de I+D vinculados al Hospital Universitario, al CSIC y a nuestras universidades", ha añadido el primer edil.

En esta línea, ha señalado el "impacto local" que supondrá, con la regeneración urbana de la zona, la creación de empleo cualificado y la fidelización de ese talento que emana de las universidades, "regional" con el liderazgo en IA, ciberseguridad, internet de la cosas e ingenierías e "internacional" con la atracción de estudiantes, investigadores, emprendedores e inversores.

Carbayo ha subrayado, además, que con este proyecto se recupera para la ciudad un "gran espacio" en el barrio Garrido como forma de proyectar "regeneración".

Por otro lado, el alcalde de Salamanca ha puntualizado que este distrito está al lado de la estación de tren y, de nuevo, ha reivindicado "la mejora ferroviaria para la ciudad".

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha asegurado que el Distrito Tecnológico "favorecerá la proyección internacional" de la institución académica, con la expansión de titulaciones en inglés y de los programas de doctorado industrial, "en los ya se está trabajando para atraer a estudiantes, investigadores y empresas".

"El resultado será un campus en el que sacaremos todo el partido a las fortalezas de la Universidad en el ámbito tecnológico, a la vez que dinamizaremos el tejido productivo con nuevas propuestas empresariales, y retendremos talento joven altamente cualificado e impulsaremos la llegada de los que se han ido", ha señalado.