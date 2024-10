El Ayuntamiento de Salamanca licita obras de urbanización en el barrio Garrido

SALAMANCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado, con un presupuesto de 500.000 euros, el proceso de licitación de las obras de urbanización de las calles Gladiolos, Orquídeas, Nenúfar y paseo de los Robles, en el barrio Garrido, que completan el proyecto de rehabilitación del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP).

Con un presupuesto base de 499.641,96 euros, los trabajos conllevan un nuevo diseño de los viales con reserva de espacio libre de servicios para la ejecución de las obras de ampliación de los portales de cara a la instalación de ascensores.

En el caso de las calles Nenúfar y Gladiolos, los viales se conformarán como plataforma única tipo 'calle residencial' para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida, así como la seguridad frente a incendios.

Además, para mantener el número de plazas de estacionamiento de vehículos en la zona, la supresión en estas calles se compensará con una reorganización de los aparcamientos en el tramo del Paseo de los Robles entre la calle Los Tilos y la avenida de Los Cedros, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En la calle Gladiolos existen unos balcones situados a "muy baja altura que hacen que el espacio de acera situado debajo de ellos resulte no accesible", por lo que se ha optado por cerrar dichos espacios y tabicarlos con fábrica de ladrillo chapada con granito.

Asimismo, en la misma calle y en la calle del Nenúfar, existen unos accesos a sótanos de los edificios con escaleras en los que se colocarán barandillas de acero inoxidable para protección frente a caídas.

Igualmente, la mejora de la calidad urbana se llevará a cabo con la renovación de pavimentos por otros más estéticos y la instalación de nuevo mobiliario urbano, tal y como ha apuntado el Consistorio salmantino.

Además, con objeto de crear un entorno más amable, se han diseñado parterres y alcorques con plantaciones arbóreas y arbustivas en la calle Gladiolos y en el paseo de los Robles, mientras que en la calle Acacias se complementarán los cuatro alcorques con árboles existentes con otros cuatro más, y en la acera de la calle de Los Tilos que se amplía se dispondrán siete alcorques con sus correspondientes árboles.

Finalmente, el proyecto incluye la renovación de la red de alumbrado público por una nueva de tecnología led, "energéticamente más eficiente", y la ejecución de canalizaciones subterráneas que posibiliten el soterramiento de todo el cableado y su retirada de las fachadas por parte de las compañías titulares de los servicios.

ABIERTO EL PLAZO PARA AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Este Entorno Residencial de Rehabilitación Programada es uno de los cuatro ERRP (Garrido, bloques de Nícar, Ciudad Jardín y segunda fase de Chinchibarra) que el Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU), tiene en marcha para continuar modernizando los barrios de la ciudad mediante la rehabilitación de edificios.

Se trata de una actuación incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU, a través del 'Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio', a través de la colaboración entre Gobierno de España, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Salamanca, con un importe total de casi 4,9 millones de euros en ayudas para la mejora de 327 viviendas.

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2025, excepto que con anterioridad se hubieran agotado los fondos disponibles.

La solicitud, acompañada de la correspondiente documentación, se presentará conforme al modelo que estará disponible en la página web del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo (www.pmvu.es), y también se podrá acceder a través de la página web del Ayuntamiento de Salamanca (www.aytosalamanca.es).

Una vez concedida la licencia o presentada la declaración responsable de obras, éstas deberán iniciarse en el plazo máximo de cuatro meses y deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Por otra parte, las bases establecen un procedimiento "más ágil y flexible" que permita conceder las subvenciones a medida que se presenten las solicitudes, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, de tal forma que los beneficiarios dispongan del mayor plazo de ejecución posible.

Por esta razón, se prevé que las subvenciones se concedan en régimen de concurrencia no competitiva, por riguroso orden de presentación de las solicitudes, hasta agotar los fondos disponibles.

Serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial, iniciadas con posterioridad al 1 de febrero de 2020, siempre que se obtenga una reducción al menos del 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable y consigan una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio de al menos un 35 por ciento.

Sin embargo, los edificios en los que se hayan realizado en los últimos cuatro años intervenciones de mejora de la eficiencia energética en las que pueda acreditarse que se redujo la demanda anual en un porcentaje igual o superior al establecido anteriormente quedan eximidos de este requisito.

Entre las actuaciones subvencionables se incluirán aquellos gastos necesarios como gestión y honorarios de los profesionales intervinientes, redacción de los proyectos y dirección de obra, así como certificados e informes técnicos, actuaciones de realojo temporal de ocupantes, acompañamiento social y otras situaciones similares.

No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente podrán ser considerados elegibles siempre que no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial. Y tampoco serán subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

La cuantía económica de las ayudas podrá alcanzar los 8.100 euros por vivienda si el ahorro energético conseguido se sitúa entre el 30 y el 45 por ciento, hasta 14.500 euros si el ahorro está entre el 45 y el 60por ceinto, y hasta 21.400 euros con un ahorro superior al 60 por ciento.

En el caso de los locales comerciales o para otros usos, la cuantía máxima de las ayudas, respectivamente, será de 72, 130 y 192 euros por metro cuadrado. Cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad económica se podrá conceder una ayuda adicional.

Por su parte, en aquellos casos en los que haya que proceder a la retirada de elementos con amianto, podrá incrementarse la cuantía máxima de la ayuda hasta 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio.