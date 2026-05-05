El Ayuntamiento de Salamanca mejorará el consumo energético y el confort térmico de la biblioteca Torrente Ballester

La sustitución de la climatización en la biblioteca municipal Torrente Ballester mejorará su consumo energético y el confort térmico - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca mejorará el consumo energético y el confort térmico de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester al sustituir la instalación de la climatización, de manera que las más de 186.000 personas usuarias de este centro cada año, tanto de las salas de lectura y préstamo de libros como quienes asisten a las más de 500 actividades culturales que tienen lugar allí, podrán disfrutar de un entorno "aún más agradable, sostenible y eficiente".

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

El PAI 'CoNEcta Salamanca' forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Consisotiro contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER.

El proyecto de sustitución de la instalación de climatización en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, con un presupuesto base de licitación de 200.619 euros y un plazo de ejecución de dos meses, garantizará el bienestar de los usuarios y la protección de un edificio que fue inaugurado en el año 1999.

El Ayuntamiento ha destacado que el sistema de control a instalar es telegestionable, lo que permite cambiar todos los parámetros y la programación a través de internet.

De esta forma, se podrán adecuar los horarios de los diferentes circuitos de calefacción, desarrollar consignas de los circuitos de calefacción y del depósito de inercia, modificar a distancia la programación del equipo, solventar posibles averías, y visualizar la evolución histórica de los diferentes sensores instalados en la sala, para poder establecer los parámetros más óptimos para una mayor eficiencia energética y, por tanto, no sólo conseguir un mayor ahorro sino también producir una menor contaminación.