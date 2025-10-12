El Ayuntamiento de Salamanca ofrece un curso sobre gestión emocional en el voluntariado - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ofrece el 20 y 21 de octubre un curso formativo gratuito sobre gestión emocional en el voluntariado, incluido dentro de la programación de la Agencia Municipal del Voluntariado.

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' acogerá esta cita el 20 de octubre, de 18.00 a 21.00 horas, y el 21 de octubre, de 17.00 a 20.00 horas, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta acción formativa va destinada tanto a personal técnico como a personas de entidades de voluntariado de la ciudad, con el objetivo de dotarlas de herramientas prácticas para reconocer, comprender y manejar sus propias emociones en el desempeño de su labor.

Se trata de favorecer el bienestar personal y grupal, prevenir situaciones de desgaste y potenciar una experiencia de voluntariado "más positiva, consciente y enriquecedora".

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo o de forma digital a través de la página web www.voluntariadosalamanca.com (sección de Formación), del número de teléfono 660 178 583 y de un mensaje por WhatsApp al 722 614 186.

Es obligatoria la asistencia los dos días, ya que la duración total del curso son seis horas.