El Ayuntamiento de Salamanca ofrece hasta diciembre una nueva edición del programa de formación para mayores de 55 años

SALAMANCA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), ofrecerá entre los meses de octubre y diciembre una nueva edición del programa municipal de formación interuniversitaria para personas mayores de 55 años, en el que se incluirán conferencias, ciclos temáticos, talleres y cursos impartidos por profesorado universitario y especialistas.

Los talleres requieren inscripción y deberán solicitarse entre este lunes 5 y el 10 de octubre, en el caso de la UPSA, a través del correo 'univ.experiencia@upsa.es' y del teléfono 923 27 71 44 y, en el caso de la USAL, se realizarán mediante formulario electrónico y también de forma presencial en la sede del programa.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y, en el caso de las actividades de ciclos y conferencias, serán de acceso libre hasta completar aforo, según ha informado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

UPSA

La programación de la UPSA ofrece un conjunto de ciclos culturales que se desarrollarán en el Aula S-31 de la Facultad de Educación, con entrada por la calle Serranos.

Entre ellos se incluyen las sesiones dedicadas al ajedrez como metáfora del bienestar psicológico, el análisis de obras maestras del arte como 'El jardín de las Delicias' y 'Las Meninas', una conferencia sobre la Plaza Mayor de Salamanca y una sesión orientada a proporcionar herramientas para viajar de forma segura.

Además, se impartirá un ciclo sobre 'Salamanca emblemática', centrado en La Latina, los enigmas de la Universidad y el Cielo de Salamanca, que se celebrará en varias fechas durante los meses de noviembre y diciembre.

La UPSA también ofrece talleres formativos como el taller de oratoria, en sus modalidades de iniciación y continuación, que se celebrará los viernes del mes de noviembre; el taller de ajedrez que tendrá lugar los jueves de noviembre y principios de diciembre, con un máximo de veinte participantes, o el taller de escritura literaria que se desarrollará en cuatro sesiones distribuidas entre los tres meses.

Asimismo, se impartirá el taller 'Trabajando la memoria día a día', dirigido a mejorar las capacidades cognitivas mediante ejercicios prácticos.

USAL

Por su parte, la programación de la USAL presenta un ciclo de conferencias, que se celebrará en el salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia, en el que se incluyen sesiones dedicadas a la historia y la cultura en el ámbito hispánico, la química aplicada a la vida cotidiana y la industria farmacéutica, la figura de Carlos II, la corrupción política, entre otros asuntos.

En cuanto a los talleres formativos, la USAL ofrece el programa 'Ventanas al Arte', que se desarrollará en varias sesiones entre octubre y diciembre.

También se impartirá un taller de estimulación cognitiva y un taller sobre la prevención del cáncer, ambos con sesiones programadas en viernes alternos. Además, se celebrará un taller de análisis fílmico en la Facultad de Ciencias Sociales, con tres sesiones distribuidas entre octubre y noviembre.