El Ayuntamiento de Salamanca organiza un taller gratuito de belenes navideños - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca organiza, por segundo año consecutivo, un taller de belenes dirigido a mayores de 18 años con el objetivo de fomentar y poner en valor esta tradición navideña.

Se oferta un total de quince plazas y se desarrollarán en la Torre de los Anaya los días 22 y 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre, en horario de 17.00 a 19.00 horas, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El taller contará con un monitor, José Caraset, que elabora el tradicional Belén Navideño que organiza cada año el Ayuntamiento en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca.

Así, los participantes aprenderán a realizar diferentes escenas del Belén, cómo es el proceso de montaje y cuáles son los materiales adecuados.

Todas las personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo desde este lunes 5 al 9 de octubre a través del correo electrónico salamanca@ciudaddecultura.org. Deberán incluir el nombre y apellidos de la persona que desea participar en el taller, su fecha de nacimiento y un teléfono de contacto. Si el número de solicitudes es superior al número de plazas se hará un sorteo público.