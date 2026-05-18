El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un sistema de intercambio de objetos en los cuatro puntos limpios

La concejala de Medio Ambiente de Salamanca, María José Coca, en un punto limpio. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, María José Coca, ha presentado este lunes el nuevo sistema de intercambio en los cuatro puntos limpios de la ciudad para favorecer la utilización de objetos y utensilios que puedan terminar como residuos.

Este proyecto, enmarcado en el plan 'Salamanca Economía Circular', está financiado por la Unión Europea a través de fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En los cuatro puntos limpios de Salamanca, ubicados en la avenida de La Aldehuela, 35 (barrio Prosperidad); avenida Valles Mineros (Capuchinos); avenida Vicente del Bosque (Chinchibarra); y avenida Virgen del Cueto (El Zurguén), se han habilitado espacios para que los ciudadanos puedan depositar aquellos objetos a los que deseen dar una segunda vida, con lo que obtendrán puntos que podrán canjear por otros utensilios en función de una tabla con sus correspondientes baremos.

Todo ciudadano que desee entregar un objeto para su reutilización deberá registrarse inicialmente de forma gratuita a través la página web municipal www.reutiliza.aytosalamanca.es. Una vez registrado y aceptadas las condiciones de uso, se subirá a la plataforma aquellos objetos destinados para su reutilización, que deben entregarse en el punto limpio, donde se procederá a su revisión y validación.

En concreto, los objetos deberán estar en buen estado de conservación, con un funcionamiento correcto y ausencia de riesgos para la salud o la seguridad, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez visto el estado del objeto entregado, si es considerado apto será visible en la plataforma web y se le asignará una cantidad de puntos necesarios para que otra persona pueda canjearlo y llevárselo a casa. En caso de no cumplir con los criterios establecidos en el reglamento, el objeto podrá ser rechazado para su reutilización, y podrá ser destinado para reciclaje en su correspondiente contenedor.

A través de la página web www.reutiliza.aytosalamanca.es, cada persona usuaria podrá ver los objetos disponibles en los puntos limpios, con una fotografía real, dimensiones aproximadas, descripción detallada y estado de conservación.

Así, si una persona está interesada en un objeto, puede reservarlo para acudir al correspondiente punto limpio a canjearlo, con una validez máxima de 72 horas por cada reserva. Transcurrido este tiempo, si no se han canjeados los puntos, el objeto volverá a estar disponible para otras personas.

Cuando el usuario haya acudido a la correspondiente instalación y validado la reserva, al recibir el objeto se restarán automáticamente los puntos de valor de su saldo total, mientras si entrega nuevos objetos, se le sumarán.

El número máximo de objetos subidos a la plataforma por cada ciudadano registrado será de diez al mes y no hay límite para acumular puntos, pero sí en el número máximo de objetos retirados del punto limpio por cada mes, también diez.

Además, habrá un control en el registro de usuarios para que una misma persona no pueda abrir varias cuentas a la vez, y si se detectara que los objetos canjeados son utilizados para reventa, el Ayuntamiento dará de baja a ese usuario. También se retirarán puntos en caso de abuso del sistema o uso de cuentas fraudulentas.

Asimismo, cada objeto estará disponible en las instalaciones como máximo tres meses, tras lo que se destinará a reciclaje si nadie lo reclama.

En este sentido, a través de la página web cada usuario puede activar alertas de disponibilidad o vencimiento, realizar una gestión de objetos favoritos y visualizar tanto su saldo de puntos como el historial de altas, validaciones y retiradas.

Además, de acuerdo con los servicios sociales municipales, se establecerán beneficios en la entrega de puntos a personas y familias con necesidades especiales y/o rentas bajas.

POR GRUPOS

Los objetos admitidos están agrupados en hogar y jardín (sillas, mesitas, cuadros, figuras, jarrones, alfombras, conjuntos de menaje y cocina); entretenimiento y cultura (libros, revistas, cómics, discos en vinilo o cd, vídeos en dvd o Blu-Ray, juegos de mesa, puzles, videojuegos, instrumentos musicales no eléctricos); deporte y aire libre (material y accesorios como aros de baloncesto, porterías); bicicletas y monopatines (no eléctricos); niños y bebés (juguetes y accesorios no eléctricos, carritos, sillas, cunas, tronas, bañeras); coleccionismo y hobbies (antigüedades, arte, figuras, merchandising, cartas coleccionables, modelismo, manualidades); construcción, industria ligera, agricultura y bricolaje (ferretería y herramientas manuales); mascotas (arneses, correas, comederos); salud y ortopedia (mobiliario adaptado y accesorios).

No se admitirán para reutilización objetos peligros como químicos, inflamables y cortantes sin protección; mobiliario de gran tamaño, colchones, sofás o elementos tapizados por motivos higiénicos; ropa, textil, calzado y aceite vegetal, ya que el Ayuntamiento tiene cedida la gestión de estos residuos a través de los contenedores naranjas y morados en la vía pública; plantas, alimentos o productos perecederos, medicamentos o productos sanitarios, debido a su condición de caducidad y normativa específica para su comercialización; y aparatos eléctricos o electrónicos u objetos con algún componente eléctrico, pilas o baterías.

No obstante, la entrega de aparatos eléctricos y electrónicos en el punto limpio para su reciclaje sí puede computar para sumar puntos a los usuarios que los entreguen, pero no estarán disponibles para el intercambio o reserva por los motivos mencionados anteriormente.