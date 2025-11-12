El Ayuntamiento de Salamanca recibe un retrato de Unamuno donado por un funcionario municipal jubilado

El Ayuntamiento de Salamanca recibe un retrato de Unamuno donado por Manuel García, funcionario municipal jubilado. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha recibido este miércoles la donación de un retrato de Miguel de Unamuno, obra del artista Jerónimo Prieto, por parte de Manuel García Conde, funcionario municipal durante treinta años.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha agradecido el gesto de García Conde, que ha estado arropado por algunos de sus compañeros del servicio de Urbanismo, donde desarrolló su labor profesional hasta hace cinco años cuando alcanzó la jubilación.

La obra es un lienzo de 26x21 centímetros que muestra el rostro de Miguel de Unamuno y que, tal y como ha señalado el autor, fue pintado alrededor del año 2000.

Prieto ha destacado cómo la figura de Unamuno le marcó desde muy joven y son varias las obras de su autoría en las que el que fuera rector de la Universidad de Salamanca es el protagonista. Por su parte, Manuel García Conde ha destacado que el cuadro llegó a sus manos gracias a su tío, José Angoso, que la había adquirido previamente.