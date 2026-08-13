El Ayuntamiento San Ildefonso (Segovia) solicita a la CHD que le conceda la gestión de dos zonas del río Eresma

Archivo - Puente de Valsaín. - AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO - Archivo

SEGOVIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) ha remitido a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una solicitud formal para que le conceda o autorice administrativamente, la gestión, como zonas de baño, de los parajes de Cañito de Don Pedro y Puente de Valsaín, en el río Eresma.

En su escrito el Ayuntamiento granjeño solicita autorización para ordenar y regularizar el uso público de las dos únicas zonas del río Eresma en las que, a partir de la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se permite expresamente el baño.

Con esta iniciativa, el Consistorio busca, según ha expresado el alcalde, Samuel Alonso, "dar un paso hacia la conservación de dos espacios arraigados en la vida del municipio, apostando por una gestión ordenada, segura y respetuosa con el entorno natural, en coordinación con la CHD, el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y el resto de administraciones con competencias en la zona".

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento quiere que estos dos espacios "sigan siendo lugares de encuentro entre los vecinos y de disfrute para quienes visitan el municipio". Asimismo, ha destacado que ambos parajes no son simples puntos de baño, sino "parte de la memoria colectiva del Real Sitio, espacios donde generaciones de familias han compartido tardes de verano junto al Eresma y que, además, se han convertido en refugios climáticos en un entorno sin parangón en el municipio".

El regidor ha puesto así en valor el "carácter histórico" de ambos enclaves, y ha recordado que se trata de un "uso tradicional" que el Consistorio no busca ampliar, sino ordenar y proteger, para que las próximas generaciones disfruten de ellos con "las mismas garantías de seguridad, limpieza y respeto al medio ambiente" que exige un entorno como los Montes de Valsaín.

El escrito remitido a la Comisaría de Aguas de la CHD ha planteado la petición desde una posición conciliadora. El Ayuntamiento no solo ha solicitado la concesión administrativa, sino que se ha ofrecido a "asumir directamente las tareas de limpieza, mantenimiento, señalización, información a los usuarios y prevención de riesgos en ambos espacios, además de coordinarse con el OAPN para garantizar una gestión coherente con la protección del parque nacional".

En este sentido, Alonso ha afirmado que si lo que hace falta es que alguien asuma la responsabilidad de coordinar y gestionar estos espacios, "ese alguien quiere ser el propio Ayuntamiento". Así, ha explicado que la solicitud no se plantea como una reivindicación frente a otras administraciones, sino como una mano tendida, y ha asegurado que el Consistorio está dispuesto a "resolver cualquier obstáculo administrativo y a poner los medios necesarios para que ambos espacios se mantengan tal y como se conocen, con más orden, más seguridad y más garantías para todos".

El alcalde ha insistido en que la protección ambiental y el disfrute responsable del entorno "no son objetivos enfrentados, sino compatibles", y ha reivindicado el "papel de los vecinos" como primeros garantes del cuidado de estos espacios.

En este contexto, ha destacado que la implicación vecinal es y será "clave", ya que muchas familias del Real Sitio y de Valsaín "llevan años cuidando el río con su propio comportamiento responsable", y que el Ayuntamiento quiere acompañar y reforzar esa actitud, no sustituirla.

El escrito remitido a la CHD ha recordado que ambos enclaves son los únicos puntos del municipio en los que el baño está reconocido por la propia planificación del parque nacional, dadas las restricciones ambientales del resto del territorio. Esta circunstancia ha cobrado especial relevancia en verano, cuando estos espacios se convierten en refugio frente al calor para los vecinos de Valsaín y de La Pradera de Navalhorno, así como para el resto del municipio y numerosos visitantes.

El Ayuntamiento ha manifestado su confianza en que la CHD valore favorablemente la solicitud y ha trasladado su disposición a constituir, si así se considera oportuno, una mesa de trabajo técnica para avanzar de forma conjunta.