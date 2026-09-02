El Ayuntamiento de Segovia adquiere dos tapices de gimnasia rítmica para los tres clubes de la ciudad por 17.883 euros

La gimnasta María Martín al pie del pasillo con su homenaje - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Segovia ha estrenado dos nuevos tapices para la práctica de la gimnasia rítmica, un equipamiento valorado en 17.883 euros, que beneficiará a las más de 200 deportistas que desarrollan esta disciplina en los tres clubes de la ciudad.

El Ayuntamiento ha destinado cada elemento a los pabellones municipales Enrique Serichol y Frontón Segovia, respectivamente.

Los nuevos tapices, fabricados en yute sintético, han sido homologados por la Federación Española de Gimnasia Rítmica, por lo que son aptos para la competición oficial. Son de 14 por 14 metros y corresponden al tipo Soft poliéster 'light', sin greca, con un espesor de siete milímetros.

Además, incorporan ribeteado en todo su contorno y laterales reforzados para mayor durabilidad.

La actuación se ha completado con la compra de un pasillero de competición que rinde homenaje a la gimnasta olímpica segoviana María Martín.

El elemento incluye una frase escogida por la propia deportista: 'Cree en ti, brilla y disfruta. Solo es posible si lo intentas', junto al logotipo de Segovia como Ciudad Europea del Deporte 2025.

María Martín ha acompañado al concejal de Deportes, Jesús Garrido, durante la visita realizada a los dos pabellones para conocer los nuevos equipamientos.

La gimnasta ha destacado la relevancia de que los deportistas de la ciudad cuenten con instalaciones y material adecuados para entrenar y preparar sus competiciones.

"Espero que sean un trampolín. Contar con instalaciones y equipamiento adecuado es la base para que nuestros niños y niñas puedan crecer más y mejor deportivamente", ha indicado la gimnasta segoviana.

Hasta ahora, los clubes contaban con un único tapiz, cuyo deterioro había generado una demanda histórica por parte de deportistas y entidades deportivas de la ciudad.

"El Ayuntamiento continúa mejorando las instalaciones deportivas en beneficio de nuestros deportistas y de la ciudad: la renovación de estos tapices constituía una actuación necesaria ante el deterioro del único existente y responde a una petición sostenida en el tiempo por parte del sector.

Cuidar el deporte base es una de nuestras prioridades y eso pasa también por cuidar y mejorar las instalaciones donde se practica cualquier disciplina deportiva", ha afirmado Garrido.

La gimnasia rítmica cuenta en Segovia con una base de más de 200 practicantes repartidas entre los tres clubes de la ciudad, lo que sitúa a esta disciplina entre las que registran una mayor actividad en el ámbito del deporte base local.

La disponibilidad de un material homologado y en buen estado resulta, según han coincidido los responsables municipales y la propia gimnasta olímpica, un factor determinante para el desarrollo técnico de las deportistas más jóvenes y para la proyección de futuras generaciones hacia la competición de alto nivel.