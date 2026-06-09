El Ayuntamiento de Segovia aprobará 51 actuaciones por 10 millones propuestas por PP y pactadas con IU, Vox y Ciudadanos

El concejal de Hacienda, José Luis Horcajo (atril) con el alcalde Mazarías . - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado un paquete de 51 inversiones por un importe total de 10.094.916,15 euros, destinadas a la mejora y modernización de la ciudad, que el equipo de Gobierno del PP someterá a la aprobación del pleno extraordinario convocado para este miércoles, una vez que se ha negociado su aprobación con los grupos municipales de IU, Vox y Ciudadanos, y con la abstención de PSOE y Segovia en Marcha (Podemos).

La propuesta ha sido presentada por el alcalde, José Mazarías, junto al concejal de Hacienda, José Luis Horcajo. La mayor parte de la financiación, 9.732.991 euros, se obtendrá a través de una operación de préstamo. Los 361.924,83 euros restantes procederán de modificaciones presupuestarias derivadas de bajas por anulación de partidas de ejercicios anteriores que no se prevé ejecutar, así como de remanentes generados por ahorros en distintos procesos de licitación.

El alcalde ha destacado que el listado definitivo de actuaciones es el resultado de un proceso de diálogo con distintos grupos municipales de la oposición. Mazarías ha agradecido expresamente la disposición de Izquierda Unida, Vox y Ciudadanos, cuyas aportaciones han contribuido a configurar la propuesta final. En cambio, ha señalado que el PSOE y Podemos "han decidido permanecer al margen de este proceso de acuerdos", por lo que ninguna de sus iniciativas figura en el listado definitivo.

Las actuaciones contempladas abarcan distintos barrios y zonas de la ciudad y se centran principalmente en la renovación y modernización de infraestructuras básicas, incluyendo redes de saneamiento, abastecimiento de agua, pavimentación e iluminación.

MEJORA DE ONCE CENTROS EDUCATIVOS

Una de las partidas más destacadas es la destinada a la adecuación y mejora de once centros educativos y una sala de estudios, con una inversión de 522.000 euros, que el Ayuntamiento ha calificado de récord para este tipo de equipamientos.

El plan contempla asimismo una dotación de cerca de un millón de euros para la construcción y mejora de instalaciones deportivas municipales en diferentes barrios, entre ellos San Lorenzo, Hontoria y Fuentemilanos. Esta partida incluirá actuaciones de modernización, renovación de iluminación, construcción de gradas y adquisición de nuevo equipamiento.

El paquete destina también fondos a la compra de vehículos y equipamiento para la Policía Local, así como a material informático y aplicaciones orientadas a la modernización de la administración municipal.

Entre las actuaciones de mayor cuantía individual figuran la liquidación de las obras del colector de Tejadilla, con una dotación de 816.000 euros, y la aportación municipal al desarrollo de áreas industriales a través del Plan Territorial de Fomento, con 800.000 euros. El paquete incluye igualmente la compra de un nuevo camión autoescala para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, por importe de un millón de euros, lo que lo convierte en uno de los proyectos de mayor coste unitario del conjunto.

El listado recoge además otras actuaciones consideradas estratégicas, como la renovación integral de la calle de la Plata, mejoras en el CISS Jesús Mazariegos, inversiones en el Teatro Cervantes, la ejecución del vial Interpolígonos y la construcción de la rotonda de Coronel Rexach.

El alcalde ha subrayado la "urgencia de iniciar la tramitación de todas estas inversiones" para garantizar que los expedientes puedan estar en marcha antes de que concluya el presente ejercicio.

El pleno extraordinario convocado para este miércoles deberá autorizar la operación de financiación que hace posible el conjunto del plan, cuya aprobación se considera determinante para el calendario de ejecución de las obras previstas para los próximos meses.