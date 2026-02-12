Ayuntamiento de Segovia aprueba más de 100 nuevas viviendas y ayudas energéticas en San Millán por casi 300.000 euros

El alcalde de Segovia, José Mazarías, en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

La Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión semanal varias licencias urbanísticas que permitirán la construcción de más de un centenar de nuevas viviendas en la ciudad, y ayudas para mejorar la eficiencia energética de varios edificios del barrio de San Millán, por valor de casi 300.000 euros.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha informado tras la reunión de las licencias concedidas a un edificio en la calle Juan Bravo, para nueve viviendas, así como el proyecto para la construcción de 92 viviendas en un solar del barrio de Villa y Tierra de Segovia, junto a la Biblioteca Pública.

Con estas autorizaciones, el número de viviendas aprobadas en lo que va de legislatura supera las 400, desde 2023.

En materia de rehabilitación, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a subvenciones para la mejora energética en tres zonas del barrio de San Millán, plaza Fernán González, comunidad San Millán y Mariano Grau, por un importe conjunto de algo menos de 300.000 euros, cofinanciados entre el Ayuntamiento y fondos europeos.

El alcalde ha lamentado, no obstante, que el programa de mejoras no haya tenido el mismo desarrollo en el barrio de El Salvador, lo que ha achacado a las características de las viviendas de la zona, con mayor presencia de unifamiliares y mayores restricciones urbanísticas al encontrarse en el entorno de influencia del Acueducto.

En total, en San Millán se han recibido y ejecutado nueve solicitudes para 59 viviendas, mientras que en El Salvador han sido seis solicitudes para 39 viviendas. Al no completarse el proyecto previsto en este último barrio, han quedado sin ejecutar 134.000 euros.

En el ámbito deportivo, se ha aprobado un gasto adicional de más de 32.000 euros para renovar las conducciones internas de los vasos de la piscina de verano al comprobarse el mal estado de las tuberías durante los trabajos de mejora que la empresa adjudicataria está realizando en el vaso infantil y en el de adultos.

Asimismo, se ha aprobado la contratación del servicio de asesoría de defensa y jurídica por un importe de 360.000 euros para un año, prorrogable por otro más.

En materia social, la concejal de Servicios Sociales, Azucena Suárez, se ha reunido con entidades del tercer sector para abordar la convocatoria anual de subvenciones por concurrencia competitiva, que se ha adelantado dos meses respecto al año anterior, y tendrá 110.000 euros de presupuesto al mantenerse prorrogadas las cuentas de 2025, aunque si se aprueban los presupuestos de 2026 la cuantía se elevará a 120.000 euros.

BOMBAS DE ACHIQUE DE LA CASA DE LA MONEDA

Otro de los acuerdos adoptados ha sido una transferencia de crédito para revisar y dejar operativas las antiguas bombas de achique de la Casa de la Moneda, que han sido sustituidas este mes por otras nuevas aportadas por los Bomberos.

Las anteriores quedarán como sistema de reserva tras el reciente episodio de crecida del Eresma, que ha anegado las salas bajas del edificio con una lámina de agua de unos 12 centímetros, lejos de los más de 70 alcanzados en anteriores inundaciones.

El alcalde ha destacado la planificación previa realizada con la laminación de agua desde el embalse del Pontón Alto, que permitió retrasar y reducir la avenida.

Actualmente el Eresma se mantiene en nivel rojo a la altura de la Casa de la Moneda, con un caudal de 38,39 metros cúbicos por segundo.

Al embalse entran 27,97 metros cúbicos por segundo desde el Eresma y 14,12 desde el Cambrones, lo que provoca salidas por los aliviaderos superiores, no regulables.

TREN MADRUGADOR

En materia de movilidad, Mazarías ha lamentado que el Ayuntamiento haya conocido a través de los medios de comunicación la decisión de Renfe de implantar un nuevo "tren madrugador" a las 6.50 horas, con 507 plazas.

Para facilitar la llegada a la estación Guiomar, la empresa municipal de transporte adelantará cinco minutos los autobuses de las líneas 11 (de 6.30 a 6.25 horas) y 12 (de 6.35 a 6.30 horas).

También en el entorno de Segovia Guiomar, el alcalde ha anunciado que el inicio de las obras del aparcamiento de la estación está pendiente, únicamente, de la firma del convenio con la Diputación, cuya rúbrica se realizará "cuanto antes" tras solventarse diversas dificultades.

Sobre la manifestación convocada para solicitar el retraso de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), Mazarías ha recordado que el plazo de alegaciones sigue abierto y que, una vez cerrado, se estudiarán las presentadas, lo que podría afectar al calendario, aunque ha subrayado que el derecho a manifestarse no altera los plazos legales.

Por otro lado, respecto a los presupuestos municipales de 2026, se ha mostrado optimista, aunque ha criticado que la oposición plantee "líneas rojas políticas" en lugar de negociar el contenido de las cuentas. El equipo de gobierno aspira a aprobarlos "antes de las elecciones autonómicas", aunque seguirá trabajando para sacarlos adelante en cualquier caso.

Finalmente, sobre el conflicto con la Policía Local, ha anunciado una reunión esta semana entre representantes sindicales y los concejales de Personal y Seguridad Ciudadana, y se ha mostrado confiado en que se alcance un acuerdo.