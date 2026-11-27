Pleno del Ayuntamiento de Segovia. - AYTO SEGOVIA

Vox, PSOE, IU y Podemos votan en contra de las cuentas del próxim añoSEGOVIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado en la sesión ordinaria de noviembre el presupuesto municipal para 2027, que asciende a 84,3 millones de euros, con el voto a favor del PP, el rechazo de VOX, PSOE, IU y Podemos, y la abstención del nuevo concejal de Ciudadanos.

El presupuesto, elaborado por el equipo de Gobierno del PP, es "ligeramente" superior al del ejercicio anterior y alcanza los 84.300.135,81 euros.

El dictamen ha contado con los votos a favor de los populares, la abstención del nuevo edil de Ciudadanos José Antonio Manrique, y el voto en contra de VOX, PSOE, IU y Podemos.

José Antonio Manrique ha tomado posesión de su acta al inicio de este pleno ordinario de noviembre, en sustitución de la anterior concejala de la formación, Noemí Otero, quien renunció de forma voluntaria.

Durante el pleno, el alcalde, José Mazarías, ha defendido unas cuentas elaboradas "con la responsabilidad que exige administrar los recursos públicos, pero también con la ilusión, la determinación y la ambición de seguir trabajando por Segovia".

Según ha señalado Mazarías, "el presupuesto municipal es la herramienta más importante" de la que dispone un Ayuntamiento para transformar la realidad de su ciudad y ha subrayado además que, aunque es el último presupuesto de la legislatura, "no es un presupuesto de despedida ni de cierre", sino "un presupuesto para seguir trabajando e impulsando proyectos".

El documento destina más de 7,3 millones de euros a políticas sociales y de ellos, 2,72 millones corresponden a la ayuda a domicilio, con un incremento de 920.000 euros que Mazarías ha cifrado en un 51 por ciento, y más de 516.000 euros a la comida a domicilio, partida que ha más que duplicado.

Las cuentas reservan también cerca de 31 millones para gastos de personal, casi 30 millones para el funcionamiento ordinario de los servicios y más de 9,1 millones para inversiones y transferencias de capital.

Al respecto, el alcalde ha recordado que el presupuesto recoge la rebaja del tipo general del IBI urbano y las reducciones en el impuesto de vehículos que se aprobaron el pasado mes de septiembre.

Entre las actuaciones previstas figuran la renovación de calles y pavimentos, las mejoras en las redes de agua de Hontoria y Puente Alta, el desarrollo de los polígonos industriales y la modernización de instalaciones deportivas y culturales.

Se incluyen 450.000 euros para el módulo cubierto de atletismo, 351.000 para renovar el césped del campo de La Albuera, 896.000 para la reforma del CIS Jesús Mazariegos, cerca de 685.000 para el Teatro Cervantes y casi 800.000 para la Escuela de Artes Escénicas de La Cárcel Centro de Creación.

Además, estás cuenta prevén 2,2 millones para continuar el Centro de Interpretación del Acueducto y 300.000 euros para dos minibuses eléctricos.

Desde la oposición, el PSOE ha criticado que las cuentas se hayan sacado adelante "sin negociación" como ha afirmado su portavoz, Clara Martín, quien ha recordado que el 16 de septiembre trasladó al Gobierno local la disposición de su grupo a trabajar en el presupuesto.

Asimismo, Martín ha reprochado al alcalde que en el presupuesto que se ha presentado "solo tienen cabida" las prioridades, de Mazarías.

"Sólo tienen cabida las suyas, las de nadie más", ha enfatizado la socilista.

Asimismo, Martín ha cuestionado que el crecimiento de las cuentas responda, en buena medida, a un aumento del 43 por ciento de las aportaciones del Gobierno de España durante el mandato sin que, a su juicio, "haya mejorado la calidad de los servicios" y ha recordado que en en noviembre "apenas" se había ejecutado el 35,92 por ciento de los 33 millones de euros presupuestados.

Para la portavoz socialista, el presupuesto presentado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento para 2027 tiene un "carácter electoralista", al tiempo que ha lamentado que no se hayan debatido ni votado sus dos enmiendas parciales, que redistribuían 1.125.000 euros dentro del propio presupuesto.

Planteaban 325.000 euros para aceras y accesibilidad, 300.000 para recuperar los bonos comercio, 225.000 adicionales para colegios públicos, 150.000 para un 'Plan Municipal de Vivienda', 75.000 para agilizar licencias con el Colegio de Arquitectos y 50.000 para la Casa Museo de Antonio Machado.

Según el PSOE, el alcalde se ha amparado en su interpretación de un informe de Intervención que los concejales socialistas "han recibido en fotocopia" durante el propio pleno.

El edil socialista Jesús García Zamora ha considerado que "políticamente se podían haber debatido y no han querido".

Además del presupuesto, han salido adelante todos los dictámenes presentados por el equipo de Gobierno.

Entre ellos, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el entorno del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), con los votos favorables de PP y Ciudadanos, que permitirá habilitar nuevos espacios dotacionales, entre otros usos, para un recinto ferial.

Igualmente, se ha aprobado también el estudio de detalle que cambia el uso de una parcela de Nueva Segovia para construir un nuevo campo de fútbol y ampliar el área deportiva, con el voto en contra del PSOE.

Su viceportavoz, Miguel Merino, ha defendido que ese suelo público, de 5.437 metros cuadrados, se destine a vivienda protegida y ha asegurado que "no nos sobra ni una sola parcela pública".

La sesión ha respaldado igualmente el manifiesto con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y la propuesta de tarifas del taxi para 2027.

En el apartado de mociones, el pleno ha aprobado las relativas a la tramitación de licencias urbanísticas y a la construcción de una residencia universitaria pública, y ha rechazado el resto.