El Ayuntamiento de Segovia invierte 64.500 euros en un pick-up para servicios de los Bomberos ante la nieve e incendios

El alcalde Mazarías (centro) y el concejal Cécar Martín (primer plano), revisan el nuevo vehículo con el jefe de Bomberos José Luis del Pozo . - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha incorporado al parque móvil de los Bomberos municipales un vehículo 4x4 pick-up, valorado en 64.500 euros y diseñado para apoyar en episodios de nieve y hielo invernales y en intervenciones de incendios de pastos, vegetación y entorno forestal.

Del presupuesto total de 64.432,58 euros del vehículo, 43.763,36 euros corresponden al propio 4x4 y 20.669,22 euros a la pala quitanieves y al esparcidor de sal.

El nuevo vehículo es un KGM Musso Sports, pick-up 4x4 de doble cabina y cinco plazas, equipado con un motor diésel de 2.157 centímetros cúbicos y 149 kilovatios de potencia, aproximadamente 203 caballos, y con un sistema de tracción 4x4 conectable. Tiene una longitud de 5,86 metros, una anchura de 1,95 metros y una altura de 1,89 metros, con una masa máxima autorizada de 3.260 kilos.

Durante los meses de invierno, el pick-up incorporará una pala quitanieves en la parte delantera y un esparcidor de sal en la trasera. Ambos elementos disponen de sistemas de acoplamiento diferenciados, lo que permitirá adaptar el vehículo a lo que se necesite en cada situación y reforzar así la capacidad de respuesta ante episodios de hielo y nieve.

En verano, el vehículo modificará su configuración para responder a incendios de pastos, vegetación y entorno forestal. Para ello, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios cuenta ya en las instalaciones del Parque de Bomberos con un equipo de extinción de alta presión, que se instalará en el nuevo pick-up durante este periodo. De este modo, un mismo vehículo prestará apoyo en las actuaciones de vialidad invernal durante la época fría y en la extinción de incendios de vegetación durante los meses de calor.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha señalado que "es fundamental dotar a los bomberos de vehículos y equipamientos modernos, actualizados y adaptados a las necesidades reales de sus intervenciones; contar con medios adecuados, permite mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias, reforzar la seguridad de los profesionales que cada día trabajan para proteger a los vecinos de Segovia".

RENOVACIÓN PROGRESIVA

La incorporación de la UL-2 se enmarca en el proceso de renovación progresiva de los vehículos y medios del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que cuenta en la actualidad con una flota formada por 16 vehículos: 8 autobombas, 2 vehículos de altura, 1 furgón y 5 vehículos ligeros, según ha detallado el alcalde de Segovia, José Mazarías, en la presentación del nuevo 4x4.

El anterior vehículo incorporado al parque móvil fue un camión nodriza destinado al abastecimiento de agua y, tras el pick-up se incorporará un furgón de Transporte y Logística, ya adjudicado, que estará destinado a reforzar el transporte de material y el apoyo logístico durante los servicios.

También está abierto, según ha anunciado Mazarías, el proceso para la contratación de un nuevo vehículo autoescala, por un importe que asciende a 1.220.000 euros, así como el proceso para realizar las obras de instalación de un sistema de extracción de humos de escape de los vehículos en las instalaciones del Parque de Bomberos.

Con el alcalde ha estado presente en la presentación del pick-up el concejal de Seguridad Ciudadana, responsable del servicio de Bomberos, César Martín; representantes del cuartel de Bomberos y de la firma vendedora del vehículo.