El Ayuntamiento de Segovia lleva el ciclo de Cine y Mujeres rurales a los barrios incorporados y a Revenga

SEGOVIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia se incorpora por primera vez al Ciclo de Cine y Mujeres Rurales, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la proyección de varias películas en los barrios incorporados de la ciudad, en la entidad local menor de Revenga y en la capital del municipio, en la Cárcel-Centro de Creación.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha señalado que esta iniciativa, que alcanza su octava edición, se ha consolidado como una plataforma "esencial" para la visibilización y el reconocimiento del papel de las mujeres en el medio rural.

Precisamente, ha remarcado que el ciclo pretende acercar el cine a las zonas rurales y dar visibilidad a las mujeres que viven en estos entornos, así como fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de estos territorios y las oportunidades que pueden surgir a través del acceso a la cultura.

El ciclo se celebrará en Segovia entre el 10 y el 15 de noviembre, en los centros cívicos de cada barrio incorporado y de la entidad local menor de Revenga y en la Cárcel-Centro de Creación en Segovia capital.

En cada proyección se llevará a cabo una presentación previa a cargo de una mujer o entidad que destaque por su labor en el medio rural, así como un coloquio posterior para promover la reflexión y el diálogo con el público.

La mayor parte de las sesiones serán a las 19.00 horas, excepto en Zamarramala, que comenzará a las 20.00 horas. La primera película se proyectará el 10 de noviembre, en el barrio incorporado de Hontoria.

Los asistentes podrán ver 'Los Destellos', una película dirigida por Pilar Palomero que cuenta la historia de Isabel, una mujer que vuelve a reencontrarse con su exmarido enfermo tras quince años sin verse.

En este proceso, aprenderá a mirar su pasado con otros ojos y a reconciliarse con su presente, mientras que el martes 11, el ciclo llega a Fuentemilanos con la película 'Los pequeños amores de Celia Rico Clavellino', en la que una madre y una hija pasan juntas un sofocante verano que pondrá a prueba su relación y las llevará a redescubrirse mutuamente.

En Madrona, los vecinos podrán ver, el miércoles 12, la película Nina, dirigida por Andrea Jaurrieta. La protagonista regresa al pueblo de su infancia para ajustar cuentas con su pasado, pero el reencuentro con sus raíces le hará replantearse su deseo de venganza.

El jueves, 13 de noviembre, en Revenga se proyectará 'Tierra Baja' de Miguel Santesmases. En este film, Carmen, una guionista retirada en una masía de Teruel, se enfrenta a su pasado y a un antiguo amor, mientras busca sentido a una nueva etapa vital.

El viernes 14, el ciclo llega a Zamarramala con la proyección de 'Un amor'; esta película, dirigida por Isabel Coixet, narra la historia de Nat, que abandona la ciudad para empezar de nuevo en un pueblo rural, donde una relación obsesiva cambiará su percepción de sí misma.

Esta muestra itinerante se cerrará el sábado 15 de noviembre en la Cárcel-Centro de Creación con la proyección de dos películas. A las 12.00 horas, se podrá ver Los Tortuga, dirigida por Belén Funes, un film en el que dos mujeres, madre e hija, afrontan la pérdida y el futuro entre los campos de Jaén y las calles de Barcelona.

A las 19.00 horas se proyectará Ciento Volando, de Arantxa Aguirre, una película en la que se recuerda la figura del escultor Eduardo Chillida a través de la mirada de una joven donostiarra que busca inspiración y sentido en su legado.

Esta proyección contará con la presencia de la propia directora quien no sólo presentará la película, sino que también dirigirá el coloquio posterior. Todas las actividades son de entrada gratuita hasta completar aforo.