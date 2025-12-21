El Ayuntamiento de Segovia moviliza un equipo de 18 operarios y varios vehículos ante las nevadas

SEGOVIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, ha movilizado este domingo a un equipo de 18 operarios y varios vehículos en el marco del operativo de vialidad invernal con motivo de las nevadas registradas en la ciudad.

La empresa concesionaria FCC ha comenzado los trabajos a partir de las 6.15 horas, inicialmente con una pickup y un camión de pequeño tamaño, con un primer tratamiento de las vías, según ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Desde las 7.00 horas, se han incorporado al operativo los tres camiones de gran tonelaje y las primeras actuaciones se han centrado en las vías principales de la ciudad, así como en los accesos al Hospital General y a los distintos centros de salud.

Posteriormente, se ha procedido al extendido de sal en el conjunto de las vías de la ciudad, incluidos los polígonos industriales y los barrios incorporados como Hontoria y Revenga.

En este operativo están trabajando un total de 18 personas, entre conductores de maquinaria y personal encargado de repasar y asegurar la limpieza de las aceras.

En caso de que la nevada se intensifique o se prolongue en el tiempo, el Ayuntamiento activaría un segundo nivel del protocolo de vialidad invernal, que contempla la incorporación de más trabajadores y vehículos para continuar con la limpieza de calles y aceras.

Estos dispositivos se desarrollan de manera coordinada con los servicios de Policía Local y Bomberos, ha señalado el Ayuntamiento, que ha recomendado a la población extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, tanto a pie como en vehículo, si las condiciones meteorológicas se tornan adversas, con el fin de prevenir incidentes.

Para cualquier duda o incidencia, la ciudadanía puede contactar con la Policía Local a través del teléfono 921 43 12 12.