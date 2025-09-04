El Ayuntamiento de Segovia ofrecerá 'tarjetas monedero' para incentivar las compras en el último trimestre del año

E Alcalde De Segovia, José Mazarías (Izda), El Concejal De Comercio, José Luis Horcajo, Y El De Urbanismo, Alejandro González-Salamanca - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Comercio de Segovia, José Luis Horcajo, ha anunciado que el Ayuntamiento ya prepara la emisión de 'tarjetas monedero' para incentivar las compras en los comercios de la ciudad, que se lanzarán en el último trimestre del año, pero que no serán aplicables en la época de Navidad.

El edil ha explicado que la campaña de incentivo será de 350.000 euros, "un presupuesto elevado", que se intentará que coincida con la convocatoria de ayudas para este fin que lanzará la Junta, por lo que se la institución regional podría sufragar hasta un 75 por ciento del importe total de la campaña.

En todo caso, el uso de las tarjetas será válido del 10 de noviembre al 7 de diciembre y no será operativo durante Navidad, una época para la que el equipo de gobierno municipal considera que no es necesario aplicar un incentivo de compra.

El concejal ha asegurado que la campaña se diseña para estimular a los segovianos a hacer sus compras en la ciudad y que la fórmula de la 'tarjeta monedero' es la mejor para que puedan participar "todos los comercios de Segovia, todos los que deseen adherirse a la campaña".

El funcionamiento de las tarjetas será similar a una tarjeta prepago bancaria, que tendrá un depósito de 50 euros, de los que cada usuario --con una tarjeta por cada empadronado en la ciudad-- deberá abonar 25 euros.

Con la tarjeta se podrá consumir en cualquier establecimiento adherido, por el importe que desee hasta finalizar el saldo. Y habrá una opción de recarga que, si al final d ella campaña aún queda presupuesto, podría extenderse a una segunda recarga.

Otra ventaja de la 'tarjeta monedero', de la que habrá versión física en plástico, y versión virtual, para el móvil, la tendrán los comerciantes, dado que el importe de cada compra entrará en su contabilidad de forma inmediata, y no tendrán que esperar al final de la campaña para reunir los bonos comercio y justificar todas las compras hechas con ellos, como en campañas anteriores donde se aplicó esa fórmula.